Shawn Mendes annule sa tournée « Wonder » pour s’occuper de sa santé mentale

Shawn Mendes annonce qu’il annule les dates de sa tournée en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe prévues jusqu’en 2023, afin d’accorder plus d’attention à sa santé mentale.

Le musicien, qui a grandi à Pickering, en Ontario, a publié une déclaration sur les réseaux sociaux disant qu’après avoir discuté avec son équipe et des professionnels de la santé, il a décidé qu’il devait « prendre le temps que je n’ai jamais pris personnellement pour grandir et revenir plus fort ». La décision efface de son calendrier des dizaines de dates de tournée, à commencer par un spectacle à Toronto qui devait avoir lieu dimanche à l’aréna Banque Scotia. Deux spectacles devaient également avoir lieu à Montréal, au Centre Bell, les 15 et 16 août.

Plus tôt ce mois-ci, Shawn Mendes avait annoncé qu’il suspendait sa tournée mondiale « Wonder » pendant trois semaines, affirmant qu’il était en tournée depuis l’âge de 15 ans et qu’il était loin de ses amis et de sa famille. Dans sa dernière déclaration, Shawn Mendes dit qu’il était ravi de pouvoir enfin recommencer à monter sur scène après une longue pause causée par la pandémie, mais qu’il a découvert qu’il « n’était pas du tout prêt à affronter la difficulté des tournées après cette période d’absence ».

Il a assuré à ses admirateurs que l’annulation de sa tournée ne signifiait pas qu’il ne ferait pas de nouvelle musique et qu’il envisageait éventuellement de reprendre la route.

Crédit photo: Archives.