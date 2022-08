Des séries québécoises sur Netflix, dont Les filles de Caleb

La plateforme de contenu en ligne Netflix rendra accessible à ses abonnés du pays une dizaine de séries télévisées québécoises et canadiennes, dont un grand nombre d’œuvres francophones comme le téléroman à succès « Les filles de Caleb ».

La multinationale américaine a annoncé avoir acquis les droits de plusieurs titres qui feront graduellement leur entrée sur la plateforme de visionnement au Canada. Dès vendredi, seront disponibles la série dramatique québécoise « Pour Sarah », qui avait été initialement diffusée sur la chaîne TVA, de même que la comédie canadienne « Sensitive Skin ».

À compter du 31 août, trois autres titres seront ajoutés à l’important catalogue de Netflix: « Rookie Blue » (« Les Recrues de la 15e » au Québec), « Michael: Tuesdays and Thursdays » et « Séquelles ». Cette dernière série de six épisodes est l’adaptation du roman policier « Le Cri du cerf » de Johanne Seymour. Les séries québécoises « Les filles de Caleb », « Trauma », « 19-2 », « Le siège » et « La vie, la vie » seront ensuite accessibles d’ici janvier 2023.

La directrice aux séries originales chez Netflix, Danielle Woodrow, a affirmé dans un communiqué que l’entreprise souhaitait que les gens au pays « de tous âges puissent apprécier à nouveau ces séries étonnantes ou découvrir des histoires locales qu’ils n’ont peut-être jamais vues auparavant ». « Ces séries sont la preuve de la longue histoire de (conteurs et de conteuses) de talent dans ce pays et nous sommes impatients de bientôt proposer à nos membres de nouvelles séries en provenance du Canada », a-t-elle ajouté.

L’an dernier, le géant international avait annoncé l’acquisition de 25 films québécois. Un an avant, c’est la série de la comédienne Florence Longpré « M’entends-tu? » qui faisait son apparition sur la plateforme.

