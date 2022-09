Des enregistrements de spectacles donnés par Barbra Streisand à 20 ans dans un bar

Des enregistrements de spectacles donnés par une toute jeune Barbra Streisand dans une petite boîte de nuit de Manhattan en 1962, avant qu’elle ne devienne une mégastar, ont été rematricés et sortiront cet automne.

L’album « Barbra Streisand – Live at the Bon Soir » relatera le passage, pendant trois soirs, de la chanteuse alors âgée de 20 ans à la boîte « Bon Soir » de Greenwich Village. Cette série de spectacles avait valu à la jeune chanteuse son premier contrat de disque. Columbia Records et Legacy Recordings ont annoncé vendredi que ces enregistrements, rematricés, seraient offerts le 4 novembre. Les enregistrements des spectacles au « Bon Soir » étaient destinés à devenir le premier album de la jeune chanteuse. Or, de nombreuses chansons ont finalement été refaites en studio pour le premier album de Barbra Streisand, primé aux Grammy en 1963.

Mais la chanteuse avait toujours conservé les enregistrements au « Bon Soir » dans ses archives personnelles. Elle a approuvé leur sortie, après que l’ingénieur Jochem van der Saag a utilisé la technologie pour améliorer leur qualité, selon un communiqué. L’acoustique de la boîte de nuit n’était pas propice à un enregistrement professionnel, mais les techniques modernes ont permis à l’ingénieur du son de séparer la voix de la chanteuse des instruments, indique-t-on.

« Je n’étais même jamais allé dans une boîte de nuit jusqu’à ce que j’y chante », a raconté Barbra Streisand dans un communiqué, notant que l’album sortira 60 ans après les spectacles donnés au « Bon Soir » en 1962.

Crédit photo: https://www.flickr.com/photos/nihgov/41776009505