Netflix rebondit après ses récentes pertes d’abonnés

Netflix a inversé la tendance de ses récentes pertes d’abonnés avec un gain estival sur lequel la direction espère s’appuyer avec le lancement prochain d’une version moins chère du service de plateforme de diffusion en continu qui inclura des publicités pour la première fois.

La société de Los Gatos, en Californie, a révélé mardi qu’elle avait attiré 2,4 millions d’abonnés au cours de la période juillet-septembre, un retour après une perte de 1,2 million de clients au cours du premier semestre de l’année dans un contexte de concurrence accrue et d’inflation galopante qui comprime les budgets des ménages. Netflix compte désormais 223 millions d’abonnés, ce qui permet à l’entreprise de reprendre au moins temporairement son rôle du plus grand service de plateforme de diffusion en continu au monde. Walt Disney a éclipsé Netflix en août lorsqu’il a annoncé que son service comptait 221 millions d’abonnés, un nombre qui sera mis à jour le 8 novembre lorsque Disney publiera ses résultats estivaux. « Après un premier semestre difficile, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour accélérer la croissance », a prédit Netflix dans une lettre aux actionnaires accompagnant les résultats du troisième trimestre.

L’augmentation du nombre d’abonnés a également aidé Netflix à gagner 1,4 milliard de dollars, soit 3,10 dollars par action, une baisse de 4 % par rapport à la même période l’an dernier. Les revenus ont augmenté de 6% par rapport à l’année dernière pour atteindre 7,93 milliards de dollars. Les gains des abonnés, le bénéfice par action et les revenus ont tous dépassé les projections des analystes compilées par la société américaine FactSet. Les actions de Netflix ont bondi de près de 13 % après la publication des derniers chiffres. Malgré cela, l’action a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l’année, ce qui reflète les craintes que les meilleurs jours de Netflix soient passés. Maintenant que Netflix a retrouvé une croissance, il visera à accélérer la dynamique avec son premier plan financé par la publicité qui fera ses débuts aux États-Unis et sur 11 autres marchés début novembre. Le nouveau forfait coûtera 7 $ par mois aux États-Unis, soit moins de la moitié du prix du forfait de 15,50 $ par mois le plus populaire de Netflix sans interruption commerciale.

« Netflix a encore beaucoup de marge de manœuvre pour se développer et conquérir des parts sur un marché sensible aux prix », a déclaré Haris Anwar, analyste chez Investing.com, en signe de regain d’optimisme quant aux perspectives de la société. Signe que Netflix ne s’attend pas à ce que le plan financé par la publicité soit un succès immédiat, la direction prévoit qu’elle ajoutera 4,5 millions d’abonnés au cours de la période octobre-décembre. Bien que ce soit le plus gros gain trimestriel de Netflix cette année, il serait toujours en baisse par rapport aux 8,3 millions d’abonnés ajoutés au cours de la même période de vacances l’année dernière. Netflix espère apparemment désamorcer l’attention que Wall Street porte depuis longtemps à la croissance de ses abonnés en cessant de fournir des prévisions sur le nombre de clients qu’elle prévoit d’ajouter d’un trimestre à l’autre. La direction a révélé mardi que ses prévisions d’abonnés pour le trimestre en cours seront les dernières, mais qu’elle continuera à prévoir les bénéfices et les revenus dans l’espoir que les investisseurs accordent plus d’attention à ces chiffres.

Bien que les investisseurs aient généralement été enthousiasmés par l’expansion de Netflix sur le marché de la publicité, une préoccupation majeure est de savoir si les revenus supplémentaires générés par la vente de publicités seront suffisants pour compenser les pertes des abonnés actuels qui passent à l’option moins chère des prix plus élevés qu’ils paient actuellement. Netflix prévoit des revenus de près de 7,8 milliards de dollars pour le trimestre couvrant la saison des Fêtes qui attire traditionnellement davantage d’annonceurs, soit un peu moins que ce que les analystes avaient prévu, selon FactSet. Si Netflix réalise ses prévisions de revenus, cela se traduira par une augmentation de 4 % par rapport à la même période de l’année dernière. À titre de comparaison, Netflix a enregistré une hausse de 16 % de ses revenus d’une année sur l’autre au cours de son trimestre de la saison des Fêtes 2021.

Mais une analyse du cabinet de recherche Insider Intelligence prévoit que la publicité contribuera pour une part importante aux revenus de Netflix. L’année prochaine, Netflix devrait rapporter plus de 830 millions de dollars de la part des annonceurs aux États-Unis seulement, puis plus d’un milliard de dollars aux États-Unis en 2024, selon Insider Intelligence.

Crédit photo: Archives.