Adidas met fin à son partenariat avec Kanye West en lien avec ses propos antisémites

Adidas a emboîté le pas à plusieurs entreprises en mettant fin à son partenariat avec le rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, en lien avec ses propos offensants et antisémites.

La société allemande de vêtements de sport a affirmé dans un communiqué qu’elle ne « tolérait pas l’antisémitisme ou toute autre forme de discours haineux ». Elle a ajouté que les récents commentaires et agissements du rappeur étaient « inacceptables, haineux et dangereux ». Adidas faisait face à des pressions pour couper les liens avec Ye, des célébrités et d’autres sur les réseaux sociaux exhortant l’entreprise à agir. Elle avait dit au début du mois qu’elle réévaluait son contrat lucratif d’espadrilles avec le rappeur.

L’entreprise a déclaré mardi qu’elle avait procédé à un « examen approfondi » et qu’elle cesserait immédiatement la production de sa gamme de produits Yeezy et arrêterait les paiements à Ye et à ses compagnies. La société de vêtements de sport a souligné qu’elle devrait en conséquence se priver de 250 millions d’euros (plus de 338 millions $CAN) dans son revenu net.

La décision d’Adidas, dont le président et directeur général Kasper Rorsted démissionne l’année prochaine, intervient après que Ye eut été suspendu de Twitter et d’Instagram ce mois-ci pour des publications antisémites qui, selon les réseaux sociaux, ont violé leurs politiques. Récemment, il a notamment suggéré que l’esclavage était un choix et a porté un t-shirt « White Lives Matter » (« Les vies des Blancs comptent ») lors de son défilé à Paris.

L’agence artistique de Ye, CAA, l’a laissé tomber, et le studio MRC a annoncé lundi qu’il mettait de côté un documentaire complet sur le rappeur. La maison de couture Balenciaga a rompu ses liens avec Ye la semaine dernière, selon Women’s Wear Daily. JPMorganChase et Ye ont mis fin à leur relation commerciale, même si la rupture bancaire était en cours avant même les commentaires antisémites de Ye.

Au cours des dernières semaines, Ye a également mis fin à l’association de son entreprise avec Gap et a déclaré à Bloomberg qu’il prévoyait de couper les liens avec ses fournisseurs. Après avoir été suspendu de Twitter et Facebook, Ye a proposé d’acheter le réseau social conservateur Parler.

Crédit photo: Archives.