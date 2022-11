Jimmy Kimmel sera le maître de cérémonie des Oscars pour une 3e fois

Jimmy Kimmel animera de nouveau les Oscars, complétant une trilogie qui a commencé avec la cérémonie chaotique où la mauvaise enveloppe avait été lue lors de la remise du prix du meilleur film.

L’animateur de talk-show de fin de soirée présidera la cérémonie en mars, ont annoncé lundi les producteurs de l’émission. Les producteurs Glenn Weiss et Ricky Kirshner se sont dits ravis du retour de Kimmel, affirmant qu’il sera assurément « drôle et prêt à tout ». Jimmy Kimmel a animé l’émission deux fois, dont en 2017, lorsque le mauvais long métrage avait été couronné meilleur film. L’année suivante, la cérémonie se tenait quelques mois après l’éclatement du mouvement #MeToo (#Moiaussi). Dans un communiqué, l’animateur a dit qu’il s’agissait d’un « grand honneur ou d’un piège ». Il a remercié l’académie de lui avoir demandé « si rapidement après que tout le monde ait dit non ».

Après la 90e cérémonie des Oscars en 2018, qui avait attiré des critiques positives à Kimmel, les Oscars s’étaient déroulés sans hôte jusqu’à la 94e cérémonie plus tôt cette année, qui avait été animée par Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes. « Jimmy est l’hôte idéal pour nous aider à reconnaître les incroyables artistes et films de nos 95es Oscars », ont affirmé le président et directeur général de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, Bill Kramer, et sa présidente, Janet Yang. « Son amour du cinéma, son expertise de la télévision en direct et sa capacité à se connecter avec notre public mondial créeront une expérience inoubliable pour nos millions de téléspectateurs dans le monde. »

Molly McNearney, co-scénariste et productrice de « Jimmy Kimmel Live! » qui est mariée à Kimmel, sera également productrice de la diffusion des Oscars. Les cotes d’écoute ont été en montagnes russes pour la prestigieuse remise des prix d’Hollywood. Les 94es Oscars ont été une amélioration avec 15,36 millions de téléspectateurs, mais c’était par rapport au plus bas record de l’année précédente, qui a frappé de nombreux galas modifiés par la COVID-19. La 95e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 12 mars au Dolby Theatre de Los Angeles et sera diffusée en direct sur le réseau ABC.

Crédit photo: Capture d’écran sur le profil Instagram de Jimmy Kimmel.