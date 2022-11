L’acteur Sean Penn prête son Oscar au président Zelensky

L’acteur américain Sean Penn, qui réalise un documentaire sur l’invasion russe en Ukraine, a prêté l’un de ses deux Oscars au président ukrainien Volodymyr Zelensky, en lui demandant de le lui ramener à Malibu lorsqu’il gagnera la guerre.

Le bureau de M. Zelensky a publié mercredi la vidéo de la rencontre lors de la dernière visite de Penn en Ukraine, sa troisième depuis le début de la guerre le 24 février. Le président a écrit sur Twitter que l’Oscar était « un symbole de foi dans la victoire de notre pays ». Sean Penn, qui a été impliqué dans de nombreuses causes internationales, humanitaires et antiguerre au fil des ans, a dit au président Zelensky qu’à chaque fois qu’il quittait l’Ukraine, il se sentait comme un « traître ».

Il a ensuite sorti son Oscar, en disant qu’il se sentirait mieux qu’il reste avec le président. « Quand vous gagnerez, ramenez-le-moi à Malibu. Parce que je me sens vraiment mieux qu’il y ait une partie de moi ici », a-t-il ajouté. Zelensky a d’abord hésité à accepter la statue, puis a plaisanté: « Nous devons gagner, vite. » On ne sait pas quand la rencontre a eu lieu ni quel Oscar Sean Penn a laissé derrière lui. L’acteur a remporté deux Oscars du meilleur acteur, en 2003 pour « Mystic River » et en 2008 pour « Milk ».

Crédit photo: Archives.