L’homme qui a blessé par balle un employé de Lady Gaga reçoit une sentence de 21 ans

L’homme qui a blessé par balle le promeneur de chiens de Lady Gaga, et qui a ensuite volé les animaux de la chanteuse, s’est vu infliger une peine de 21 ans de prison, lundi.

Selon les autorités, les suspects ne savaient pas, au moment des faits, que les chiens qu’ils tentaient de voler étaient ceux de Lady Gaga. Ils visaient plutôt les bouledogues français eux-mêmes, puisque leur valeur peut atteindre les milliers de dollars. James Howard Jackson, qui fait partie des trois personnes qui ont participé à ce vol violent, a plaidé sans contestation à un chef d’accusation de tentative de meurtre, selon le bureau du procureur du comté de Los Angeles. Deux autres complices ont aussi été arrêtés en lien avec cette affaire.

M. Jackson et ses acolytes ont circulé à Hollywood, West Hollywood et dans la vallée de San Fernando, le 24 février 2021, « à la recherche de bouledogues français », selon les procureurs au dossier. Ils sont alors tombés sur Ryan Fischer, qui promenait les trois chiens de Lady Gaga. Lors du vol, M. Jackson a tiré sur M. Fischer. M. Jackson a également admis avoir infligé des blessures corporelles graves et avoir déjà participé à un autre incident violent, a indiqué le bureau du procureur. Il a été condamné à 21 ans de prison.

« L’accord sur le plaidoyer tient M. Jackson responsable d’un acte violent commis de sang-froid et rend justice à notre victime », a estimé le bureau du procureur dans un communiqué.

Crédit photo: Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA.