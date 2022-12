Bieber fustige le détaillant H&M pour avoir utilisé son image sans son consentement

Le détaillant de vêtements suédois H&M a retiré la marchandise de Justin Bieber de ses magasins après les critiques virulentes du chanteur canadien qui allègue que la chaîne a utilisé son image sans son consentement.

Bieber s’est tourné vers son compte Instagram lundi pour qualifier la collection de H&M « d’ordure », affirmant qu’il « ne l’a pas approuvée ». Le détaillant de vêtements assure qu’il a « suivi les procédures d’approbation appropriées » pour les produits en question. Un représentant de H&M a affirmé à La Presse Canadienne que l’entreprise a décidé de retirer les vêtements de ses magasins et de sa boutique en ligne par respect pour Justin Bieber et leur collaboration.

Le nom et l’image de la vedette internationale figuraient sur divers articles, y compris un chandail, une robe et un sac fourre-tout. Il y avait même une cabine téléphonique qui comprenait des paroles de l’une de ses chansons. Il y a cinq ans, H&M a collaboré avec Justin Bieber sur une ligne de vêtements de sa tournée mondiale. Depuis ce temps, le chanteur Bieber a démontré de l’intérêt pour la mode et a lancé une ligne de vêtements haut de gamme Drew House.

Plus tôt cette semaine, H&M a déclaré avoir suivi les mêmes étapes « appropriées » pour l’approbation sur la ligne de Bieber comme il le fait dans tous ses autres partenariats pour des produits sous licence.

