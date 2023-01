Golden Globes: Steven Spielberg triomphe avec « Les Fabelman »

Les Golden Globes ont repris les ondes mardi avec un tapis rouge rempli de célébrités.

Le film « Tout, partout, tout à la fois » et la série « Abbott Elementary » ont remporté de nombreux trophées, alors que la remise des prix cherchait à raviver son glamour pré-pandémie et pré-scandale. Le maître de cérémonie, le comédien Jerrod Carmichael, a donné le coup d’envoi des 80e Golden Globes au Beverly Hilton à Beverly Hills, en Californie. Il s’est plongé directement dans les problèmes qui ont chassé les Globes de la télévision et ont conduit une grande partie de l’industrie du divertissement à boycotter la Hollywood Foreign Press Association après qu’il a été révélé que le groupe n’avait aucun membre noir.

« Et je vais vous dire pourquoi je suis ici. Je suis ici parce que je suis noir », a-t-il dit. « Les Fabelman » de Steven Spielberg et « Les Banshees d’Inisherin » de Martin McDonagh ont remporté chacun un trophée du meilleur film. M. Spielberg a aussi décroché celui de meilleur réalisateur. Les actrices et acteurs Cate Blanchett pour « Tar », Austin Butler pour « Elvis », Michelle Yeoh pour « Tout, partout, tout à la fois » et Colin Farrell pour « Les Banshees d’Inisheri » ont également été sacrés.

Le film sur la dictature militaire « Argentina, 1985 » de Santiago Mitre s’est mérité le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Du côté de la télévision, « Abbott Elementary » et « Le Lotus blanc » ont récolté plusieurs prix. Sean Penn a profité de la cérémonie pour présenter un message du président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Il n’y aura pas de troisième guerre mondiale », a déclaré M. Zelensky dans un message enregistré, prédisant la défaite de la Russie. « Ce n’est pas une trilogie. »

