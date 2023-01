L’Américaine R’Bonney Gabriel est couronnée Miss Univers 2023

R’Bonney Gabriel, styliste, mannequin et instructrice de couture du Texas, a été couronnée Miss Univers samedi soir. Selon les responsables de la compétition, c’est la première Américaine d’origine philippine américaine à représenter le pays après avoir été couronnée au préalable Miss USA.

Mme Gabriel a fermé les yeux tout en serrant les mains de la représentante du Venezuela, Amanda Dudamel, sa dauphine, lorsque son nom a été dévoilé comme gagnante. La jeune femme rayonnait sur la scène après cette annonce. La musique a retenti et on lui a remis un bouquet de fleurs et l’écharpe traditionnelle. La gagnante a été couronnée d’un diadème sur la scène du 71e Concours Miss Univers qui s’est déroulé à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

La troisième finaliste était Miss République dominicaine, Andreina Martinez. À la dernière étape du concours pour les trois finalistes, on a demandé à R’Bonney Gabriel comment elle démontrerait que Miss Univers est « une organisation habilitante et progressiste » si elle devait gagner. « J’utiliserais [ce titre] pour être une meneuse de la transformation », a-t-elle répondu, en parlant de son travail consistant à utiliser des matériaux recyclés dans sa conception de mode et à enseigner la couture aux victimes de la traite des personnes et de la violence familiale.

« Il est si important d’investir dans les autres, d’investir dans sa communauté et d’utiliser ses dons uniques pour faire une différence », a poursuivi Mme Gabriel. Selon les informations de l’organisation de l’évènement Miss Univers, R’Bonney Gabriel est diplômée de l’Université du Texas du Nord. Une courte biographie affichée sur le site Web de l’organisation indique qu’elle est également PDG de sa propre ligne de vêtements durables.

Près de 90 participantes de partout dans le monde ont pris part à la compétition, selon les organisateurs. Miss Curaçao, Gabriela Dos Santos, et Miss Porto Rico, Ashley Carino, ont complété les cinq finalistes. La représentante du Canada, Amelia Tu, a terminé parmi les 16 premières. La gagnante de l’an dernier était Harnaaz Sandhu, de l’Inde.

Crédit photo: Capture d’écran sur le profil Instagram de R’Bonney Gabriel (@misstxusa).