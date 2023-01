Oscars: Women Talking, de la Canadienne Sarah Polley, nommé

Le film « Women Talking » (« Ce qu’elles disent ») de la cinéaste torontoise Sarah Polley est en nomination pour l’Oscar du meilleur film.

Polley est aussi en compétition pour remporter le trophée du meilleur scénario adapté. Le film s’inspire du roman de l’autrice manitobaine Miriam Toews, qui porte le même nom. « Women Talking » raconte l’histoire d’un groupe de femmes qui se rassemblent dans une grange pour discuter des mesures à prendre après qu’une série d’agressions sexuelles eut secoué leur communauté mennonite éloignée.

La distribution est formée de Rooney Mara, Claire Foy et Jessie Buckley. Il s’agit de la deuxième nomination de Sarah Polley dans la catégorie du scénario adapté _ elle s’était retrouvée dans la courte liste en 2007 pour le film « Away From Her » (« Loin d’elle »), qui parlait d’une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Les Oscars célèbrent cette année leur 95e anniversaire et les prix seront remis lors d’une cérémonie animée par Jimmy Kimmel le 12 mars.

