Beyoncé amorcera une tournée mondiale à compter du printemps

La chanteuse américaine Beyoncé entamera une tournée mondiale en Suède à compter de mai avec des arrêts en Europe et en Amérique du Nord.

L’interprète de « Crazy in Love » et de « Single Ladies » prévoit deux spectacles au Canada: le 8 juillet à Toronto et le 11 septembre à Vancouver. Aucune date n’est à l’horaire pour Montréal. L’annonce de cette tournée très attendue a été faite mercredi sur Instagram et le site web de Beyoncé. Elle intervient quelques jours avant les Grammy Awards dimanche, où celle qui est surnommée Queen Bey récolte le plus de nominations. Beyoncé, la femme la plus décorée de l’histoire des Grammy Awards avec 28 trophées, pourrait battre le record du regretté chef d’orchestre hongrois-britannique Georg Solti pour le plus grand nombre de prix remportés si elle décroche les honneurs dans quatre catégories.

Son album « Renaissance », paru en 2022, est une célébration de la musique dance et est nominé pour l’album de l’année. Sa tournée fera aussi escale à Londres, Paris et Barcelone avant de se terminer le 27 septembre à La Nouvelle-Orléans. Beyoncé a laissé planer récemment la possibilité de refaire une tournée après avoir offert un concert sur invitation seulement en janvier à Dubaï au complexe hôtelier Atlantis The Royal, son premier spectacle en quatre ans. Sa dernière tournée solo remonte à 2016, mais elle est partie en tournée avec son mari Jay Z en 2018.

La plateforme Ticketmaster a déclaré dans un communiqué que les ventes commenceront le 6 février et que les admirateurs de la vedette internationale devront s’inscrire via leur système de « Fan certifié ». Les heures de vente varient en fonction de la ville.

