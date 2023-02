Temple de la renommée du rock and roll: George Michael et Cindy Lauper en nomination

Missy Elliott, Willie Nelson, Kate Bush, Iron Maiden, Cyndi Lauper, Soundgarden, Sheryl Crow et feu George Michael sont en lice en vue de leur intronisation au Temple de la renommée du rock and roll en 2023.

Rage Against the Machine, The Spinners, A Tribe Called Quest, The White Stripes, Warren Zevon et Joy Division/New Order complètent la liste de 14 candidats. Les artistes doivent avoir lancé leur premier enregistrement commercial il y a au moins 25 ans avant d’être admissibles. Il s’agit d’une première nomination pour Missy Elliott, Willie Nelson, Cyndi Lauper, Sheryl Crow, George Michael, The White Stripes, Warren Zevon et Joy Division/New Order.

A Tribe Called Quest et Kate Bush étaient en lice l’an dernier. Le retour de Bush cette année pourrait être dû à la nouvelle popularité de sa chanson « Running Up That Hill (A Deal with God) » grâce à l’émission « Stranger Things ». Les élus seront annoncés en mai et la cérémonie d’intronisation aura lieu cet automne. Plus d’un millier d’artistes, d’historiens et de professionnels de l’industrie de la musique ont le droit de voter.

Les amateurs de musique peuvent voter en ligne ou en personne au musée. Les cinq artistes qui reçoivent le plus de votes recevront « le vote du public » qui sera ajouté aux bulletins professionnels.

Crédit photo: Faithtour.