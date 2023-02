Netflix Canada s’attaque au partage de mots de passe

Netflix Canada a commencé à déployer sa nouvelle stratégie visant à mettre fin au partage de mots de passe.

Le géant de la diffusion en continu a commencé mercredi à envoyer un message à ses abonnés au Canada pour les informer de nouvelles règles concernant le partage de mots de passe, portant précisément sur qui a le droit d’accéder à leur compte dans un autre foyer. En vertu de ces nouvelles règles, les abonnés des forfaits premium et standard pourront ajouter des personnes supplémentaires à leur compte au coût de 7,99 $ par mois.

Pour ce prix, les abonnés au forfait premium, qui donne accès à la diffusion en 4K, pourront ajouter deux autres membres, qui ne vivent pas au même endroit qu’eux, à leur compte. Les abonnés au forfait standard, qui paient moins par mois pour le service, pourront ajouter un autre membre à leur compte pour le même prix.

Les abonnés du forfait de base et du forfait avec publicités, quant à eux, ne pourront pas ajouter de membre supplémentaire à leur compte. Dans la dernière année, Netflix a mis à l’essai ses règles pour s’attaquer au partage de mots de passe en Amérique latine, avec comme objectif de faire augmenter son nombre d’abonnés.

Le Canada, l’Espagne, le Portugal et la Nouvelle-Zélande font partie des pays ajoutés à la liste des endroits où ces règles plus strictes seront appliquées, alors que d’autres pays s’ajouteront dans les prochains mois, selon l’entreprise américaine. Netflix estime que plus de 100 millions de foyers partagent leurs comptes, ce qui nuit à sa capacité « d’investir dans de nouveaux films et de nouvelles séries de qualité ».

Crédit photo: Gracieuseté Francopresse.