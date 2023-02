Rihanna promet une célébration de son catalogue à la mi-temps du Super Bowl

Rihanna se prépare activement au spectacle de mi-temps du Super Bowl, dimanche, se concentrant si fort sur sa prestation qu’elle en a presque oublié son anniversaire prochain et la Saint-Valentin.

Lors d’une avant-première médiatique jeudi, avant le match de dimanche entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City, la superstar de la musique et nouvelle maman a déclaré que le plus difficile aura été de choisir le programme. « C’était vraiment la partie la plus difficile. Décider comment maximiser 13 minutes, mais aussi fêter _ c’est ce que ce spectacle veut faire. Ce sera une célébration de mon catalogue, de la meilleure façon possible », a déclaré Rihanna. Il s’agira par ailleurs de sa première prestation en direct depuis sept ans. « Quand vous devenez maman, il se passe quelque chose: vous sentez que vous pouvez conquérir le monde, que vous pouvez tout faire. Le Super Bowl est l’une des plus grandes scènes du monde, a déclaré Rihanna. Il y a quelque chose d’exaltant dans ce défi. »

Neuf fois lauréate d’un prix Grammy, Rihanna compte 14 titres en première place du palmarès « Billboard Hot 100 », notamment « We Found Love », « Work », « Umbrella » et « Disturbia ». Elle et le rappeur A$AP Rocky ont récemment accueilli leur premier enfant. « En fin de compte, que ça échoue ou que ça marche, c’est mon nom qui y est associé. Alors, je m’implique vraiment dans tous les aspects de ce que je fais », a-t-elle déclaré. Le commanditaire du fameux spectacle de la mi-temps, Apple Music, a organisé jeudi une conférence de presse dirigée: la modératrice Nadeska Alexis était la seule journaliste autorisée à poser des questions à la chanteuse. En offrant une prestation à la mi-temps de la grand-messe du football américain, Rihanna rejoint une liste d’artistes célèbres, notamment Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira et The Weeknd. L’année dernière, le hip-hop était à l’honneur, avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar.

En 2019, Rihanna avait refusé de se produire à la mi-temps du Super Bowl, en solidarité avec Colin Kaepernick, qui avait dénoncé le racisme aux États-Unis et les violences policières envers les minorités. Mais la chanteuse estime que le moment et les circonstances lui conviennent cette fois-ci. C’est le chanteur country Chris Stapleton qui interprétera l’hymne national américain, alors que la légende du R&B Babyface interprétera « America the Beautiful ». L’actrice et chanteuse Sheryl Lee Ralph interprétera également « Lift Every Voice and Sing ». Lorsqu’on leur a demandé pour qui ils prenaient sur le terrain dimanche, Ralph a déclaré qu’elle était derrière les Eagles, tandis que Stapleton et Babyface, plus prudents, ont déclaré qu’ils appuyaient… Rihanna. Apple Music a remplacé cette année Pepsi, qui commanditait le spectacle de la mi-temps depuis 10 ans. Les clauses de ce contrat n’ont pas été divulguées, mais les analystes croient que la Ligue nationale de football touche au moins 50 millions $ US par année pour ces 13 minutes de spectacle.

Crédit photo: SIGMA.