La France dit être mal représentée dans le film de superhéros « Black Panther »

Le ministre français de la Défense a dénoncé la façon dont les soldats français déployés en Afrique semblent être décrits dans le film de superhéros « Black Panther: Longue vie au Wakanda ».

Le ministre Sébastien Lecornu a « fermement condamné » la similitude d’un groupe fictif de mercenaires crapuleux avec des membres des forces armées françaises, dans un message publié dimanche sur Twitter à propos du film sorti en novembre en France et aux États-Unis. Selon lui, il s’agit d’une « représentation mensongère et trompeuse ». L’intrigue du film se déroule dans un pays africain fictif, le Wakanda, qui est confronté à des nations occidentales cherchant à contrôler des ressources métalliques à travers le continent.

Une scène du film partagée par le ministre montre un groupe de soldats, les mains liées dans le dos, portant des uniformes très similaires à ceux des troupes françaises déployées dans la région du Sahel en Afrique, qui sont amenés devant les Nations unies à Genève. La scène du film représente des mercenaires capturés par des gens du Wakanda après avoir attaqué un avant-poste au Mali.

« Je pense et rends hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face aux groupes terroristes islamistes », a ajouté le ministre. La question est sensible en France, qui a achevé son retrait du Mali l’année dernière après neuf ans de lutte contre les extrémistes islamistes aux côtés des troupes régionales. Les tensions ont également augmenté au cours de l’année entre le Mali, ses voisins africains et les pays occidentaux après que le gouvernement de transition du Mali eut autorisé des mercenaires russes du groupe Wagner à se déployer sur son territoire.

La France a récemment annoncé qu’elle retirait ses troupes du Burkina Faso ce mois-ci à la suite d’une demande des dirigeants militaires de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Environ 3000 soldats français restent déployés dans la région du Sahel, dont beaucoup sont établis au Niger et au Tchad.

Crédit photo: Flickr.