L’acteur Idris Elba affirme qu’il ne sera pas le prochain James Bond

L’acteur Idris Elba dit qu’il va continuer d’incarner le détective tourmenté John Luther _ et non James Bond.

S’adressant mardi au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, Elba a évoqué les discussions persistantes sur la possibilité qu’il personnifie le célèbre espion britannique d’Ian Fleming. Les rumeurs ont repris de plus belle depuis que Daniel Craig a tiré sa révérence en tant que James Bond après le 25e film de la franchise, « No Time to Die ».

Interrogé sur son prochain film basé sur la série britannique « Luther », Elba a clairement dit qu’il ne serait pas le prochain 007. « Vous savez, beaucoup de gens parlent d’un autre personnage qui commence par « J » et se termine par « B », mais je ne serai pas ce gars », a-t-il affirmé. « Je serai John Luther. C’est qui je suis. »

« Luther: The Fallen Sun » (« Luther: Soleil déchu ») doit sortir dans les salles américaines le 24 février, puis être diffusé sur Netflix à partir du 10 mars. Il met également en vedette Andy Serkis et d’autres acteurs de la série télévisée. Idris Elba, âgé de 50 ans, est connu pour une variété de rôles à la télévision et au cinéma, allant de Stringer Bell dans la série télévisée américaine « The Wire » (« Sur écoute ») au récent film « Beast » (« La bête) ».

Crédit photo: Harald Krichel.