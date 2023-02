Les procureurs demandent 25 ans supplémentaires de prison pour R. Kelly

Les procureurs américains demandent à un juge de condamner le chanteur R. Kelly à 25 ans de prison supplémentaires pour ses condamnations pour pornographie juvénile l’année dernière à Chicago, ce qui ajouterait aux 30 ans qu’il a récemment commencé à purger dans une autre affaire à New York.

L’homme de 56 ans ne serait pas admissible à la libération avant d’avoir environ 100 ans si le juge accepte à la fois la peine de 25 ans et une autre demande du gouvernement que Kelly ne commence à purger sa peine à Chicago qu’après la peine de 30 ans à New York. Dans leur recommandation de condamnation déposée jeudi soir devant le tribunal de district américain de Chicago, les procureurs ont décrit le comportement de Kelly comme « sadique », le qualifiant de « prédateur sexuel en série » sans remords et qui « constitue un grave danger pour la société ».

La condamnation de Kelly à Chicago est prévue jeudi la semaine prochaine. L’avocate de Kelly, Jennifer Bonjean, a écrit dans un dossier la semaine dernière que même avec sa peine actuelle de 30 ans à New York, « Kelly devrait défier toutes les probabilités statistiques pour sortir de prison vivant ». Elle a cité des données selon lesquelles l’espérance de vie moyenne des détenus est de 64 ans.

Elle a recommandé une peine d’environ 10 ans, qui, selon elle, pourrait être purgée simultanément avec la peine de New York. Lors du procès à Chicago l’année dernière, les jurés ont condamné le chanteur lauréat d’un Grammy Award pour six des treize chefs d’accusation. Mais le gouvernement a perdu le décompte de renom selon lequel Kelly et son directeur commercial de l’époque ont réussi à truquer son procès pour pornographie juvénile d’État en 2008.

Kelly, né Robert Sylvester Kelly, est passé de la pauvreté à Chicago à la célébrité, devenant connu pour son tube « I Believe I Can Fly ».

Crédit photo: Flickr.