Pour une première fois depuis 1961, le «tapis rouge» des Oscars ne sera pas rouge

Beaucoup de choses ont changé à travers le temps aux Oscars, mais il y avait une constante: le tapis rouge. Jusqu’à cette année.

Mercredi, devant le Dolby Theatre à Hollywood, les travailleurs ont déroulé un tapis couleur champagne lors d’un événement animé par Jimmy Kimmel, qui sera également l’hôte de la cérémonie de dimanche. « Je pense que la décision d’opter pour un tapis champagne au lieu d’un tapis rouge montre à quel point nous sommes convaincus qu’aucun sang ne sera versé », a plaisanté l’animateur. La décision de changer de couleur est venue des consultants créatifs Lisa Love, une collaboratrice de longue date de « Vogue », et Raúl Àvila, le directeur créatif du prestigieux gala du Met à New York.

Cette année, le tapis sera couvert, en partie pour protéger les vedettes et les caméras des intempéries, mais aussi pour contribuer à faire des arrivées un événement de soirée. Pour Mme Love, il y a toujours eu un décalage entre l’élégant code vestimentaire et le fait que les vedettes arrivent en milieu d’après-midi pour être photographiés en plein jour. « Nous avons transformé un événement de jour en un de soirée, a expliqué Mme Love en entrevue avec l’Associated Press. C’est le soir, même s’il est encore 15 h. »

Le tapis rouge des Oscars remonte à 1961. La 33e cérémonie des Oscars s’était tenue au Santa Monica Civic Auditorium, lorsque « The Apartment » de Billy Wilder avait remporté le prix du meilleur film; Burt Lancaster et Elizabeth Taylor avaient reçu ceux des meilleurs acteurs. C’était la première cérémonie télévisée, diffusée sur ABC et animée par Bob Hope. Mais le grand public n’a vu le tapis rouge dans toute sa splendeur à la télévision qu’en 1966, lorsque les Oscars ont été diffusés pour la première fois en couleur.

Il n’y a pas eu de débat sur le changement, a indiqué Mme Love. Ils savaient qu’ils avaient la liberté de rompre avec la tradition. Ils ont également essayé d’autres couleurs, mais elles semblaient trop sombres avec la tente. « Nous avons choisi cette belle couleur terre de Sienne, safran, qui évoque le coucher du soleil, car c’est le coucher du soleil avant l’heure dorée », a-t-elle décrit. Au lieu de cela, ils sont allés dans un ton plus léger et le dirigeant de l’Académie, Bill Kramer, a approuvé.

Comment qualifier la couleur? Mme Love affirme que les mots « champagne » et « sable » correspondent à une description appropriée, mais ce n’est pas non plus une raison de ne plus parler d’un « tapis rouge » en tant que tel. C’est rendu davantage une expression pour les arrivées des vedettes qu’une description littéraire du tapis. Le « tapis rouge » de la 95e cérémonie des Oscars s’ouvrira dimanche à 15 h 30. La cérémonie doit commencer à 20 h et sera diffusée en direct sur ABC.

Crédit photo: Alan Light.