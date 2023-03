Le prince Harry poursuit un tabloïd britannique pour diffamation

Les avocats du prince Harry ont demandé vendredi à un juge de statuer qu’un tabloïd a commis de la diffamation contre lui avec un article sur sa quête de protection policière lorsque lui et sa famille se sont rendus au Royaume-Uni.

Harry poursuit l’éditeur du « Mail on Sunday » pour un article alléguant qu’il avait tenté d’étouffer sa contestation judiciaire distincte concernant le refus du gouvernement britannique de le laisser payer pour la sécurité de la police. Lors d’une audience devant la Haute Cour de Londres, l’avocat principal de Harry a demandé au juge Matthew Nickin soit de radier la défense de l’éditeur, soit de rendre un jugement sommaire, qui serait une décision en faveur du prince sans passer par le procès. L’avocat Justin Rushbrooke a déclaré que les faits n’étayaient pas la « défense plaidée sur le fond » de l’éditeur selon laquelle l’article exprimait une « opinion honnête ». Harry n’était pas au tribunal pour l’audience. Le prince, également connu sous le nom de duc de Sussex, et sa femme, Meghan, ont perdu leur protection policière britannique financée par l’État lorsqu’ils se sont retirés de la famille royale et ont déménagé en Amérique du Nord en 2020.

Les avocats de Harry ont déclaré que le prince hésitait à amener les enfants du couple _ le prince Archie, qui a presque 4 ans, et la princesse Lilibet, qui a presque 2 ans _ dans son pays natal en raison de préoccupations sécuritaires. Le prince de 38 ans voudrait payer personnellement pour la sécurité de la police lorsqu’il vient au Royaume-Uni, mais le gouvernement a déclaré que ce n’était pas possible. L’année dernière, un juge a autorisé Harry à poursuivre le gouvernement. Cette affaire n’a pas encore été jugée. Harry a poursuivi Associated Newspapers pour un article du « Mail on Sunday » de février 2022. L’article indique que le prince a tenté de garder secret son litige avec le gouvernement au sujet de la protection de la police. Le tabloïd accuse également le prince d’avoir voulu donner une tournure différente à l’histoire lorsqu’elle est finalement sortie dans les médias.

Harry affirme que le journal a fait de la diffamation lorsqu’il a suggéré que le prince avait menti dans ses premières déclarations publiques sur la poursuite contre le gouvernement. En juillet, le juge Nicklin a statué que l’article était diffamatoire, permettant à l’affaire de se poursuivre. Le juge n’a pas encore examiné des questions telles que l’exactitude de l’histoire ou l’intérêt public. Harry, le fils cadet du roi Charles III, et l’ancienne actrice Meghan Markle se sont mariés au château de Windsor en 2018, mais se sont retirés de la famille royale en 2020, évoquant les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques. La colère de Harry contre la presse britannique est exposée dans son autobiographie, « Spare », publiée en janvier. Il blâme une presse trop agressive pour la mort en 1997 de sa mère, la princesse Diana, et accuse les médias de traquer Meghan de la même manière.

Crédit photo: Archives.