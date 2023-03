Le prince Harry s’est rendu à Londres pour une poursuite contre des tabloïds

Le prince Harry était présent devant un tribunal de Londres, lundi, alors que l’avocat d’un groupe de tabloïds britanniques se préparait à demander à un juge de rejeter les poursuites intentées par le prince, Elton John et plusieurs autres célébrités qui les accusent d’écoutes téléphoniques et d’autres atteintes à la vie privée.

La présence de Harry à la Haute Cour de Londres est un signe de l’importance qu’il attache à l’affaire, l’une des nombreuses poursuites que le duc de Sussex a intentées contre les médias. L’audience devrait durer quatre jours. La poursuite allègue qu’Associated Newspapers, qui publie des journaux tels que le « Daily Mail », a commandé « l’introduction par effraction dans une propriété privée ». Le groupe est notamment accusé d’avoir embauché d’enquêteurs privés pour mettre sur écoute des maisons et des voitures et enregistrer des conversations téléphoniques privées.

L’avocat David Sherborne a argué que ces personnalités avaient été « victimes de nombreux actes illégaux commis par l’accusé, ou par ceux agissant sur les instructions de ses journaux ». Parmi les autres plaignants figurent le mari d’Elton John, David Furnish, et les actrices Elizabeth Hurley et Sadie Frost, qui étaient également au tribunal. Le prince Harry s’est assis au fond de la salle et prenait des notes pendant que les avocats discutaient des questions préliminaires. Les allégations remontent à 1993 et se poursuivent au-delà de 2018, a déclaré David Sherborne.

L’éditeur a soutenu que les allégations sont trop anciennes pour être traitées maintenant et devraient être rejetées, parce qu’elles s’appuient sur des informations que les journaux avaient remises confidentiellement pour une enquête de 2012 sur les violations de la loi des médias. Le Royaume-Uni avait mené une enquête d’un an sur l’éthique de la presse après des révélations en 2011 selon lesquelles les employés du tabloïd « News of the World » avaient écouté les messages vocaux des téléphones portables de célébrités, de politiciens et d’une adolescente victime de meurtre.

Dans la foulée d’une enquête criminelle et d’un tollé populaire, le propriétaire Rupert Murdoch avait fermé le journal. Plusieurs journalistes ont été condamnés et la société de M. Murdoch a versé des millions de dollars en dommages et intérêts à des dizaines de victimes de piratage. Le juge Matthew Nicklin, qui entendra cette affaire, supervise également une action en diffamation distincte intentée par le prince Harry contre Associated Newspapers pour un article sur sa quête de protection policière lorsque lui et sa famille se rendent au Royaume-Uni.

Harry, le fils cadet du roi Charles III, et sa femme, l’ancienne actrice Meghan Markle, se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé aux États-Unis, évoquant les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques. Dans sa récente autobiographie, Harry fulmine contre les médias britanniques. Il les blâme pour la mort de sa mère, la princesse Diana, en 1997 et les accuse de harceler son épouse.

Le couple s’est tourné vers les tribunaux britanniques pour dénoncer les médias. En décembre 2021, Meghan a remporté une affaire d’atteinte à la vie privée contre Associated Newspapers, dont l’un des journaux avait publié une lettre qu’elle avait écrite à son père.

