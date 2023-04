Vidéo: Céline Dion lance une nouvelle chanson tirée du film «Love Again»

Céline Dion a dévoilé jeudi matin une nouvelle chanson tirée d’un film auquel elle a participé, « Love Again » (« Aimer à nouveau »).

La diva québécoise a diffusé sur les réseaux sociaux sa chanson « Love Again », qui sera accompagnée d’autres nouveaux titres sur la bande sonore du film portant le même nom. Toutes les nouvelles chansons seront offertes le 12 mai, après le lancement du film dans les salles le 5 mai. En plus de la bande sonore, Dion apparaît elle-même dans la comédie romantique en tenant son propre rôle. Elle joue aux côtés de Priyanka Chopra et Sam Heughan.

Les admirateurs de la chanteuse québécoise retrouvent dans cette nouvelle chanson la voix douce et intacte de Céline Dion, malgré ses récents ennuis de santé. L’artiste de 55 ans est en pause depuis plusieurs mois pour soigner des problèmes de santé. Elle a annoncé en décembre dernier être atteinte du syndrome de la personne raide, ou syndrome de Moersch-Woltman, ce qui l’a forcée à annuler plusieurs concerts en Europe.

Cette maladie neurologique rare provoque des spasmes musculaires et affecte sa vie de tous les jours, notamment lorsqu’elle marche et fait usage de ses cordes vocales. La chanteuse disait travailler quotidiennement pour reprendre de la force et de l’endurance. On ne sait pas encore ce qu’il advient des spectacles annulés.

Crédit photo: Archives.