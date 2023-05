Aerosmith fera sa dernière tournée en carrière à compter de septembre

Aerosmith célébrera les plus de 50 ans du groupe rock avec une tournée ultime, qui comprendra un arrêt à Montréal.

La formation a annoncé lundi les 40 dates pour leur dernière tournée, intitulée « Peace Out », qui sera lancée le 2 septembre à Philadelphie. Le groupe sera notamment de passage à Boston, sa ville d’origine, pour la veille du Nouvel An, et à Montréal le 26 janvier. « Je pense qu’il était temps », a déclaré le guitariste Joe Perry. Perry a dit que le groupe, avec le chanteur Steven Tyler, le bassiste Tom Hamilton, le batteur Joey Kramer et le guitariste Brad Whitford, avait appris de la mise en scène et de la production de leurs récents spectacles de résidence à Las Vegas.

Perry pense que le moment est venu de dire au revoir, alors que tous les membres fondateurs du groupe sont âgés de plus de 70 ans. Le chanteur, Steven Tyler, est le plus âgé à 75 ans. « C’est une chance, en quelque sorte, de célébrer [nos] 50 ans, a-t-il confié. On ne sait jamais combien de temps tout le monde va être en bonne santé pour faire ça. » Tyler et Perry ont dit que le groupe avait hâte de creuser dans son long catalogue de classiques, dont « Crazy », « Janie’s Got a Gun » et « Livin’ on the Edge ».

Au fil des ans, Aerosmith, qui s’est formé en 1970, a récolté quatre Grammys. Le groupe a brisé les frontières entre le rock et le hip-hop avec sa collaboration épique avec Run-DMC pour « Walk This Way ». Aerosmith a présenté le spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2001 et a même eu sa propre attraction de parc en 1999 à Disney World en Floride et plus tard à Paris avec le lancement du manège « Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith ».

« Nous ouvrons la boîte de Pandore une dernière fois pour présenter à nos fans la tournée Peace Out », a déclaré Steven Tyler dans un communiqué transmis à l’Associated Press, faisant référence à l’album de compilation du groupe, « Pandora’s Box », lancé en 1991. « Soyez là ou méfiez-vous car nous sortons tous les jouets du grenier. Préparez-vous », a-t-il prévenu.

Le groupe a annoncé que Joey Kramer avait décidé de ne pas participer aux dates actuelles de la prochaine tournée. Il fait toujours partie du groupe, mais le batteur est en congé pour « concentrer son attention sur sa famille et sa santé » depuis la résidence à Las Vegas l’année dernière. Le batteur John Douglas continuera de jouer à sa place.

Crédit photo: bobnjeff.