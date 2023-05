Cinéma et télé: les scénaristes américains déclenchent la grève

Les scénaristes de télévision et de cinéma aux États-Unis, mécontents des salaires versés par Hollywood à l’ère de la diffusion en continu, ont débrayé pour la première fois en 15 ans, mardi, ce qui signifie que les « talk-shows » de fin de soirée et les émissions de variétés devraient très bientôt se tourner vers les reprises.

Mais le conflit de travail pourrait avoir un effet domino sur les productions télévisuelles et cinématographiques, en fonction de la durée de cette grève. Ce débrayage survient aussi alors que les services de diffusion en continu subissent une pression croissante de Wall Street pour verser à nouveau des bénéfices aux actionnaires. Les 11 500 scénaristes membres de la « Writers Guild of America » se sont préparés à faire du piquetage, après que les négociations avec les studios pour une nouvelle convention collective, qui avaient débuté en mars, ont débouché dans une impasse à la date butoir de lundi soir. La Guilde a donc informé ses membres que tout travail d’écriture de scénario devait cesser immédiatement.

La Guilde demande notamment un salaire minimum plus élevé, des « salles d’écriture » avec plus de gens autour de la table, des paiements résiduels pour la diffusion en continu et des « contrats exclusifs » à durée limitée. Le syndicat soutient que toutes ces conditions de travail ont été réduites avec l’explosion de la diffusion en continu sur les plateformes. La Guilde soutient que ce changement de paradigme a créé une économie de petits boulots dans ce secteur, ce qui a contribué « à dévaluer davantage le métier de scénariste ».

L’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui négocie au nom des grands studios et des maisons de production, soutient qu’elle a présenté une offre avec « des augmentations généreuses ainsi que des améliorations au chapitre des paiements résiduels pour la diffusion en continu ». Cette grève était largement attendue depuis des mois, compte tenu de l’ampleur du litige. Le mois dernier, les scénaristes ont voté pour le recours à la grève dans une proportion de 98 %.

Une économie en mutation

Le problème est de savoir comment les scénaristes devraient être rémunérés dans une industrie où la diffusion en continu a bouleversé complètement l’économie hollywoodienne. La diffusion en continu a fait exploser le nombre de séries et de films réalisés chaque année aux États-Unis, ce qui signifie plus d’emplois pour les scénaristes. Mais les membres de la Guilde disent gagner beaucoup moins d’argent et travailler dans des conditions plus difficiles. Par ailleurs, de nombreux studios et sociétés de production réduisent leurs dépenses. Walt Disney supprime 7000 emplois, Warner Bros. Discovery réduit ses coûts pour abaisser sa dette. Netflix freine la croissance de ses dépenses.

Une grève de la Guilde des scénaristes en 1988 avait duré 153 jours. La plus récente a duré 100 jours, en 2007-2008. Elle avait coûté 2,1 milliards $ US à la région du sud de la Californie, selon le Milken Institute. Lors de la grève de 2007, des animateurs de « talk-shows » de fin de soirée étaient finalement revenus en ondes et avaient improvisé leurs blagues. Jay Leno a écrit ses propres monologues, une décision qui avait soulevé la colère des dirigeants syndicaux. Cette grève des scénaristes n’est peut-être que le premier d’une série de conflits de travail. Les contrats de la Guilde des réalisateurs et de la Guilde des acteurs expirent en juin. Certaines des mêmes questions concernant le modèle commercial de la diffusion en continu seront soulevées là aussi.

