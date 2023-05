Le Prince Harry et Meghan ont été poursuivis par des paparazzis à New York

Le prince Harry et sa femme, Meghan, ont été poursuivis dans leur voiture par des photographes après un événement caritatif à New York, un incident que le maire et le bureau du couple ont décrit mercredi comme potentiellement dangereux et qui a suscité des comparaisons avec l’accident de voiture mortel de la mère de Harry, la princesse Diana, en 1997.

Le Service de police de la ville de New York n’a pas fourni de commentaire immédiat pour décrire ou corroborer la déclaration du couple au sujet de l’incident, qui s’est produit mardi soir après que Meghan eut accepté un prix à un événement. Le maire de New York, Eric Adams, a dit aux journalistes qu’il n’avait pas encore reçu toutes les informations, mais il a qualifié « d’imprudent et d’irresponsable » le fait que quiconque poursuive des personnes dans des véhicules dans la ville densément peuplée. Le bureau de Harry et Meghan a déclaré dans un communiqué que la poursuite « avait entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents [de police de New York]. »

Harry et Meghan ont qualifié l’incident de « presque catastrophique ».

« Bien qu’être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de quiconque », ont-ils soutenu. Harry, le fils cadet du roi Charles III, et l’ancienne actrice Meghan Markle se sont mariés au château de Windsor en 2018. Ils ont abandonné leurs fonctions royales en 2020, évoquant selon eux des intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques.

La fureur de Harry contre les médias se construit depuis des années. Il blâme une presse trop agressive pour la mort de sa mère, et accuse également les médias de harceler Meghan. Il s’est donné pour mission de réformer la presse et poursuit actuellement trois éditeurs de tabloïds britanniques pour piratage téléphonique présumé et d’autres techniques d’espionnage illégales. Meghan a remporté une affaire d’atteinte à la vie privée en 2021 contre l’éditeur du « Daily Mail ».

La sécurité de Harry et Meghan est un enjeu depuis que le gouvernement britannique les a privés de protection lorsqu’ils ont déménagé en Californie en 2020.

Crédit photo: Archives.