Sean Penn témoigne de son appui aux scénaristes en grève au Festival de Cannes

Sean Penn a fermement soutenu la grève des scénaristes hollywoodiens au Festival de Cannes, vendredi, affirmant que le différend sur l’intelligence artificielle (IA) est « une obscénité humaine ».

Penn a abordé la grève en cours de la Writers Guild of America (WGA) lors d’une conférence de presse pour son nouveau film, « Black Flies », le drame poignant du réalisateur Jean-Stéphane Sauvaire sur les ambulanciers paramédicaux de New York. Interrogé sur la grève, Penn a déclaré que « l’industrie bouscule les scénaristes, les acteurs et les réalisateurs depuis très longtemps ». « Il y a beaucoup de nouveaux concepts qui sont lancés, y compris l’utilisation de l’IA. Cela me semble une obscénité humaine que les producteurs s’opposent à ce sujet », a déclaré Sean Penn, un scénariste-réalisateur, également un acteur oscarisé.

Plus tôt ce mois-ci, les scénaristes de cinéma et de télévision ont commencé à faire grève après la rupture des pourparlers avec les producteurs. La WGA recherche de meilleurs salaires, de nouveaux contrats pour à l’ère de l’écoute en ligne et des garanties contre l’utilisation de solutions de contournement basées sur l’IA. « La première chose que nous devrions faire dans ces conversations est de modifier [le titre] de la Guilde des producteurs et de leur donner un titre à partir de leur comportement, c’est-à-dire la Guilde des banquiers », a-t-il lancé. « Il est difficile pour tant d’écrivains et tant de personnes dans l’ensemble de l’industrie de ne pas pouvoir travailler en ce moment. »

Les commentaires de Penn interviennent alors que le potentiel d’un arrêt de travail plus large à Hollywood point à l’horizon. La Guilde des réalisateurs négocie également un nouveau contrat avec les producteurs. Le conseil d’administration du SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, a voté cette semaine pour demander aux membres une autorisation de grève alors qu’il se prépare à entamer des négociations pour un nouveau contrat. À Cannes, la grève est un sujet récurrent pour les vedettes américaines. Jeudi, Ethan Hawke portait une chemise sur laquelle on pouvait lire « Pencils Down » (« Les crayons déposés »). Le jour de l’ouverture du festival mardi, le membre du jury, Paul Dano, a déclaré qu’il prévoyait rejoindre bientôt sa femme, Zoe Kazan, sur les lignes de piquetage.

