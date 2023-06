Accident du Titan: James Cameron dénonce une «mascarade cauchemardesque»

Le réalisateur du film « Titanic », le Canadien James Cameron, estime que l’opération de recherche d’un sous-marin de tourisme en haute mer s’est transformée en une « mascarade cauchemardesque » qui a prolongé l’agonie des familles des passagers.

James Cameron a déclaré à la BBC britannique, dans une interview diffusée vendredi, qu’il avait « senti dans mes os » que le submersible Titan avait été perdu peu après avoir appris qu’il avait perdu le contact avec la surface lors de sa descente vers l’épave du paquebot au fond de l’océan Atlantique. Il a estimé que les informations diffusées par les médias au cours des jours suivants, selon lesquelles le submersible disposait de 96 heures d’oxygène et que des bruits de choc avaient été entendus, étaient une « mascarade prolongée et cauchemardesque ». « En ce qui me concerne, ce n’était qu’un cruel et lent tour de vis pendant quatre jours, a-t-il déclaré. Parce que j’ai su la vérité le lundi matin. »

Le Titan a été lancé dimanche à 6 heures du matin et a été signalé en retard dans l’après-midi à environ 700 kilomètres au sud de Saint-Jean, à Terre-Neuve. Jeudi, les garde-côtes américains ont annoncé que des débris avaient été retrouvés au fond de l’océan et que les cinq personnes à bord du submersible sont mortes lors de l’implosion du navire. Cameron, qui a effectué plus de 30 plongées sur l’épave du Titanic, a dit qu’il avait su qu’un « événement catastrophique extrême » s’était produit dès qu’il avait appris que le submersible avait perdu la navigation et les communications au cours de sa descente. « Pour que l’électronique du sous-marin tombe en panne, que son système de communication tombe en panne et que son transpondeur de repérage tombe en panne simultanément, le sous-marin était disparu », a-t-il déclaré au radiodiffuseur britannique.

« Pour moi, il n’y avait aucun doute. Je savais que le sous-marin se trouvait exactement à sa dernière profondeur et à sa dernière position connues, et c’est exactement là qu’ils l’ont trouvé. Il n’y a pas eu de recherche. Lorsqu’ils ont finalement fait descendre un ROV capable de mesurer la profondeur, ils l’ont trouvé en l’espace de quelques heures. Probablement en quelques minutes. » Le réalisateur est un passionné d’océanographie depuis son enfance et a effectué des dizaines de plongées en eaux profondes, dont une au point le plus profond de la planète : le fond de la fosse des Mariannes, dans l’océan Pacifique. Cameron a ajouté que « l’un des aspects les plus tristes de cette affaire est qu’elle aurait pu être évitée ». « Nous avons maintenant un autre naufrage qui repose, malheureusement, sur les mêmes principes de non-prise en compte des avertissements », a-t-il lancé.

Les explorateurs des grands fonds ont exprimé leur inquiétude au sujet du submersible Titan d’OceanGate Expeditions, estimant qu’il était trop expérimental pour transporter des passagers. Le cofondateur d’OceanGate, Guillermo Söhnlein, a déclaré à Times Radio que le directeur général Stockton Rush, qui était l’un des passagers du Titan, était « extrêmement attaché à la sécurité ». « Il était également extrêmement diligent en matière de gestion des risques et très conscient des dangers liés à l’exploitation d’un environnement océanique profond », a assuré M. Söhnlein, qui ne travaille plus pour OceanGate.

Crédit photo: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America.