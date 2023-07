Justin Trudeau invite Taylor Swift à venir faire sa tournée au Canada

Le premier ministre Justin Trudeau semble être un fervent admirateur secret de Taylor Swift, après avoir écrit à la vedette sur Twitter pour l’inviter à venir au Canada lors de sa tournée Eras.

Taylor Swift a annoncé mercredi qu’elle ajouterait 14 étapes supplémentaires en Europe et au Royaume-Uni à sa série de concerts qui couvre l’ensemble de sa carrière, avec l’invité spécial Paramore. Pour l’instant, il n’y a pas de dates canadiennes pour sa tournée internationale qui la mènera au Mexique, en Europe, en Asie et en Australie au cours de l’année prochaine.

M. Trudeau a répondu à la publication de Mme Swift en paraphrasant des paroles de ses propres chansons : « It’s me, hi. (C’est moi, salut.) Je sais que certains endroits au Canada aimeraient vous accueillir. Alors, n’en faites pas un autre été cruel. Nous espérons vous voir bientôt. » Le mépris de Taylor Swift pour le Canada a fait son chemin jusqu’à la Chambre des communes, le député conservateur Matt Jeneroux ayant déclaré le mois dernier qu’il déposerait un grief « officiel » « au nom de tous les Swifties » du pays.

It’s me, hi. I know places in Canada would love to have you. So, don’t make it another cruel summer. We hope to see you soon.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 6, 2023