Un accusateur de Kevin Spacey se défend d’avoir inventé une agression sexuelle

Un homme qui accuse Kevin Spacey de l’avoir soumis à un torrent de violences verbales et d’avoir agrippé son entrejambe a démenti jeudi les allégations de l’avocat de la vedette hollywoodienne selon lesquelles il avait inventé les agressions.

L’homme est l’un des quatre à dire que l’acteur double oscarisé les a agressés au Royaume-Uni entre 2001 et 2013. Pendant une grande partie de cette période, Spacey a été directeur artistique du Old Vic Theatre de Londres. Spacey, âgé de 63 ans, est jugé devant un tribunal de Londres pour 12 chefs d’accusation, dont agression sexuelle, attentat à la pudeur et avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement. Il nie toutes les allégations et son avocat a suggéré que les accusateurs cherchaient à obtenir de l’argent de Kevin Spacey.

La troisième victime présumée à témoigner a déclaré que Spacey, sentant fortement l’alcool, l’avait aspergé d’un torrent « mitrailleur » d’injures grossières avant de l’attraper par l’entrejambe « comme un cobra » dans les coulisses d’un théâtre londonien lors d’un événement caritatif au début des années 2000. Au cours du contre-interrogatoire, l’avocat de Spacey, Patrick Gibbs, a allégué que de nombreuses parties de l’histoire de l’accusateur étaient « complètement fausses ».

« Avec le plus grand respect, vous n’étiez pas là et j’y étais », a répondu l’homme, qui ne peut pas être identifié en vertu de la loi britannique et a témoigné hors de la vue des membres du public. « C’était horrible. Et personne ne m’a jamais parlé de cette façon, jamais. » Il a dit que l’incident l’avait laissé se sentir « dégradé » et « comme si j’étais sans valeur ».

L’homme a nié la suggestion de l’avocat selon laquelle il avait cherché à « monnayer » sa rencontre avec Spacey. Insistant sur les raisons pour lesquelles il n’a pas parlé à l’époque, l’accusateur a déclaré que « M. Spacey était une lumière brillante du West End ». Il a ajouté qu’il craignait que s’il disait quoi que ce soit, il se retrouverait à être le problème. « C’était une chose tellement horrible. Je l’ai stockée dans une boîte dans mon esprit et j’ai essayé de ne pas y penser », a-t-il déclaré. Kevin Spacey, qui est en liberté inconditionnelle, pourrait être condamné à une peine de prison s’il est reconnu coupable.

