Shakira fera l’objet d’une 2e enquête sur ses impôts

La vedette pop Shakira éprouve encore des problèmes avec le bureau des impôts espagnol, un tribunal près de Barcelone ayant décidé d’ouvrir une enquête sur un deuxième cas de fraude fiscale présumée de la chanteuse colombienne.

Shakira doit déjà être jugée à une date ultérieure pour avoir prétendument omis de payer 14,5 millions d’euros d’impôts sur le revenu gagné entre 2012 et 2014. L’artiste a nié tout acte répréhensible. Maintenant, un juge espagnol a convenu avec les procureurs de l’État d’enquêter sur deux cas possibles de fraude fiscale par Shakira à partir de 2018. Le tribunal n’avait aucune information sur le montant en question.

Les deux affaires sont traitées par un tribunal de la ville d’Esplugues de Llobregat, près de Barcelone. Le premier cas qui doit aller en procès repose sur l’endroit où Shakira a vécu entre 2012 et 2014. Les procureurs de Barcelone ont allégué que la chanteuse avait passé plus de la moitié de cette période en Espagne et aurait dû payer des impôts dans le pays, même si sa résidence officielle était aux Bahamas.

Shakira, dont le nom complet est Shakira Isabel Mebarak Ripoll, est liée à l’Espagne depuis sa relation avec le joueur de soccer désormais à la retraite Gerard Piqué. Le couple, qui a deux enfants, a vécu ensemble à Barcelone jusqu’à l’année dernière, lorsqu’ils ont mis fin à leur relation de 11 ans.

L’Espagne s’en est prise à des vedettes de soccer comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au cours de la dernière décennie pour ne pas avoir payé l’intégralité de leurs impôts. Ils ont été reconnus coupables d’évasion, mais ont tous deux évité la prison grâce à une disposition qui permet à un juge de renoncer à des peines inférieures à deux ans pour les primodélinquants.

