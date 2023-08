La course aux billets pour voir Taylor Swift au Canada s’amorce mercredi

La course aux billets pour voir les concerts de Taylor Swift à Toronto en novembre 2024 s’amorce mercredi. Si la tendance observée pour ses concerts ailleurs dans le monde se répète, la demande devrait dépasser l’offre, au point où une amatrice de la populaire chanteuse se dit déjà prête à passer la semaine dehors si elle n’obtient pas de billet.

« Je n’ai aucun problème à juste rester dehors près du stade avec toutes les autres ‘Swifties’ pendant les six soirs », a souligné Jayde Fleming, âgée de 27 ans, qui vit à Barrie, en Ontario. « Je vais me louer un appartement sur Airbnb pour être certaine d’être à Toronto pour les six jours. » Mais avant de passer au plan B, elle compte tout faire pour s’assurer d’une place dans le stade. Pour ce faire, elle va se coordonner avec d’autres amatrices, qui tenteront toutes de décrocher des billets pour voir au moins un concert sur place.

L’extrême popularité de Taylor Swift fait toutefois en sorte que se procurer des billets pour sa tournée Eras est une chose plus facile à dire qu’à faire. Les plus grandes amatrices de la chanteuse avouent d’ailleurs qu’elles se préparent à « aller à la guerre » pour obtenir leur billet afin d’entrer au Rogers Centre pour l’un des six spectacles dans la Ville Reine _ les seuls concerts prévus au Canada à l’heure actuelle. Afin d’acheter des billets dès leur mise en vente, les amateurs doivent d’abord s’être inscrits sur le programme de « fans vérifiés » de Ticketmaster, afin de recevoir un code unique. Cette étape ne garantit malgré tout pas une place pour les spectacles.

En raison de la forte demande attendue, Ticketmaster a d’ailleurs étalé la vente des billets des spectacles torontois sur trois jours. L’entreprise souhaite ainsi éviter les problèmes techniques qui sont survenus lors de la mise en vente des billets pour d’autres spectacles de la tournée Eras. Pour les deux premiers spectacles à Toronto, les 14 et 15 novembre 2024, la vente des billets s’amorcera à 11 h et 13 h, respectivement, mercredi. Les billets pour les quatre autres concerts seront mis en vente de la même manière jeudi et vendredi.

À la recherche de trucs

Anxieuses à l’idée de se retrouver les mains vides, de nombreuses amatrices se sont tournées vers les réseaux sociaux afin de dénicher les meilleures astuces pour s’assurer d’obtenir des billets sur Ticketmaster. Sur TikTok, on a même recours aux incantations: « Je suis digne de vivre la magie du concert de Taylor Swift. L’univers conspire pour m’amener au premier rang. J’attire la positivité et l’abondance dans tous les domaines de ma vie, y compris l’obtention de billets pour le concert. » Miri Makin, qui est co-fondatrice du groupe TSwift Dance Party Canada, a mentionné que plusieurs membres de sa famille se sont inscrits au programme de « fans vérifiés » pour augmenter ses chances d’obtenir un code de prévente.

« Tout le monde que je connais, honnêtement, s’est inscrit sans même que je ne le leur demande, parce qu’ils savent à quel point je suis une grande fan, a-t-elle souligné. C’est un processus vraiment sauvage, parce que les billets se vendent très rapidement, donc il faut vraiment avoir une stratégie pour y arriver. » La femme de 31 ans, qui organise des événements de danse inspirés de la musique de Taylor Swift à travers le Canada, a récemment tenté de dénicher des billets de prévente à Paris, attendant dans la file d’attente virtuelle pendant trois heures, avant que Ticketmaster ne reporte finalement la mise en vente. Mme Makin espère que les dates et heures de vente échelonnées pour les spectacles à Toronto encourageront les admiratrices à tenter leur chance pour la prochaine date si elles ne peuvent pas obtenir de billets du premier coup.

« Ticketmaster tire probablement des leçons chaque fois que cela se produit, alors on se croise les doigts pour que tout se passe bien. »

Crédit photo: PC.