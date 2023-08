Netflix lance un test de jeu vidéo pour les téléviseurs et les ordinateurs au Canada

Netflix a commencé une expérience permettant à certains Canadiens de jouer à ses jeux sur leurs téléviseurs et leurs ordinateurs.

Un article de blogue du vice-président des jeux du géant de la diffusion en continu indique que le test pour un petit nombre d’utilisateurs canadiens a commencé lundi avec un lancement à la télévision et comprendra un accès pour les ordinateurs dans les prochaines semaines. Mike Verdu dit que l’essai est également disponible au Royaume-Uni et vise à tester la technologie de diffusion de jeux sur Netflix et à améliorer l’expérience des joueurs.

Le test comprend deux jeux : le jeu d’aventure Oxenfree et le jeu d’arcade d’extraction de pierres précieuses Molehew’s Mining Adventure. Les utilisateurs accédant aux jeux sur leur téléviseur utiliseront leur téléphone comme contrôleur, tandis que les joueurs sur leur ordinateur pourront naviguer avec leur clavier et leur souris.

Le test intervient deux ans après le lancement du jeu mobile par Netflix en 2021, mais M. Verdu affirme que la société est encore au début de son parcours dans les jeux.

Crédit photo: Ghaith baazaoui.