La tournée «Eras» de Taylor Swift sera dans les salles de cinéma en octobre

La tournée « Eras » de Taylor Swift arrivera dans les salles de cinéma en octobre.

Swift a annoncé jeudi que le film-concert « Taylor Swift – The Eras Tour » sortirait dans les cinémas nord-américains le 13 octobre. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a déclaré que cette tournée était « l’expérience la plus significative et la plus électrique de (sa) vie jusqu’à présent ». Elle dit être « ravie » que la tournée puisse être projetée au grand écran. Au Canada, Cineplex a annoncé que le film serait projeté dans plus de 150 cinémas au pays. Il sera présenté les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Le coût d’un billet pour adulte sera de 19,89 $, et des frais allant jusqu’à 1,50 $ s’ajouteront pour les clients qui réserveront en ligne.

Aux États-Unis, la chaîne de cinéma AMC, anticipant une forte demande de la part des admirateurs de la chanteuse, présentera le film au moins quatre fois par jour le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. AMC a indiqué qu’en prévision de l’annonce, elle avait mis à niveau son site web pour gérer plus de cinq fois la plus grande ruée d’achat de billets qu’elle ait connue auparavant.

Crédit photo: PC.