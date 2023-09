Les Rolling Stones lancent un nouvel extrait et annoncent la date du nouvel album

Les Rolling Stones sortiront un nouvel album en octobre et ont lancé mercredi leur nouvel extrait, intitulé « Angry ».

Les trois survivants du groupe _ Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood _ sont allés dans le district de Hackney, à Londres, pour présenter leur nouvel album, « Hackney Diamond » et annoncer sa date de sortie: le 20 octobre. Il s’agit du premier album du groupe contenant des chansons originales depuis 18 ans, et aussi le premier depuis le décès du batteur, Charlie Watts, en 2021. L’album a été enregistré en décembre et janvier, avec la participation du batteur Steve Jordan sur 10 des 12 titres. Deux autres chansons ont été enregistrées en 2019 avec Watts.

Les amateurs inconditionnels du groupe avaient bravé la canicule pour faire la file à l’extérieur du Hackney Empire, où les membres du groupe ont été interviewés sur scène par l’animateur de « The Tonight Show », Jimmy Fallon. À l’intérieur de l’ancienne salle musicale où Charlie Chaplin et Stan Laurel se sont produits, Jagger, âgé de 80 ans, Richards, âgé de 79 ans et Wood, âgé de 76 ans, ont donné des détails sur le premier album studio des Stones contenant de nouvelles chansons depuis « A Bigger Bang » en 2005. Le groupe a sorti une série de reprises de blues, « Blue & Lonesome », en 2016.

L’annonce du nouveau matériel fait suite à une campagne de promotion énigmatique, dans laquelle le logo emblématique de la langue du groupe a été projeté sur la façade de monuments de villes du monde entier, notamment New York, Londres et Paris. Le groupe, fondé en 1962, ne semble pas près de cesser ses activités. L’année dernière, les Stones avaient effectué une tournée européenne pour leur 60e anniversaire.

Crédit photo: Raph_PH.