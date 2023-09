Patricia Arquette, Spike Lee et Pedro Almodovar récompensés au TIFF

Alors que l’on parle de la double grève à Hollywood, trois lauréats des Oscars se sont retrouvés dimanche à la cérémonie des Prix hommage du Festival international du film de Toronto (TIFF) pour célébrer le cinéma et recevoir des distinctions pour leur propre contribution au monde du cinéma.

L’actrice Patricia Arquette et les réalisateurs Spike Lee et Pedro Almodovar étaient les principales attractions du gala annuel de collecte de fonds organisé dans le cadre du Festival international du film de Toronto. Les bénéfices de la soirée serviront à financer les diverses initiatives cinématographiques du TIFF. Pour Mme Arquette, montrer son soutien était essentiel, en particulier à une époque de grande incertitude qui la met mal à l’aise à l’égard de l’industrie cinématographique.

« Où est le prochain gouffre de sables mouvants », a-t-elle demandé après avoir énuméré certains des changements technologiques sismiques et des mégafusions qui ont mis Hollywood sous pression ces dernières années. Mme Arquette a reçu le prix « Share Her Journey Groundbreaker Award » pour sa carrière à l’écran de plusieurs décennies, récompensée par un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Boyhood ». Elle est présente au festival du film avec son premier long métrage « Gonzo Girl ». Mme Arquette a indiqué qu’elle a eu une dérogation du syndicat des acteurs pour participer au festival, précisant que les producteurs du film ont accepté de respecter les termes de l’accord finalement conclu avec le syndicat.

« Les festivals de cinéma célèbrent le cinéma depuis si longtemps », a-t-elle déclaré à propos de l’importance du TIFF sur le tapis rouge devant l’hôtel Fairmont Royal York. « Les programmateurs (de festivals sont les premiers) à voir (…) ces petits joyaux qui ont été réalisés avec des budgets restreints et qui finissent par remporter des Oscars. » Mme Arquette a utilisé son temps à Toronto pour soutenir les grèves. Samedi, elle a rejoint des dizaines d’acteurs et de scénaristes devant les sièges sociaux canadiens d’Amazon et d’Apple, qui exploitent tous deux des services de diffusion continue en ligne et font partie des entreprises en conflit avec les syndicats.

Les réalisateurs Lee et Almodovar ont décidé d’éviter toute question sur la grève sur le tapis rouge des hommages. Ils ont posé pour des photos avant de passer devant les journalistes sans parler de leurs récompenses. Certains spectateurs ont été épatés par les espadrilles montantes dorées de M. Lee avec des lettres noires sur les côtés de la semelle indiquant : « BlacKkKlansman », le film de 2019 qui lui a valu l’Oscar du meilleur scénario adapté. M. Lee a reçu le prix pour l' »Ebert Director Award », qui célèbre son influence dans l’industrie du cinéma, notamment avec son film révolutionnaire de 1989 « Do the Right Thing ».

M. Almodovar a reçu le prix Jeff Skoll dans la catégorie Impact Media, qui récompense ses accomplissements pour faire du cinéma ayant un impact social. Il a réalisé « All About My Mother », lauréat d’un Oscar, et a présenté son nouveau court métrage « Strange Way of Life » au festival de cette année. Plusieurs autres vedettes ayant des films au TIFF se sont présentées à l’événement, dont Willem Dafoe qui joue dans le film de Mme Arquette. Il a déambulé tranquillement le tapis en s’arrêtant seulement pour offrir son sourcil levé caractéristique. Ethan Hawke et son épouse ont accueilli l’actrice canadienne Devery Jacobs, dont le film queer « Backspot » fait partie des titres locaux dignes d’intérêt. Et Viggo Mortensen s’est précipité pour prendre des photos à la suite de critiques élogieuses pour son film « The Dead Don’t Hurt ».

Parmi les autres lauréats des prix TIFF de la soirée, citons Shawn Levy, réalisateur montréalais de « Free Guy », qui a reçu le prix « Norman Jewison Career Achievement ». « C’est une leçon d’humilité et c’est vraiment gratifiant, a-t-il déclaré. Cela signifie que le travail que j’ai mis dans le monde se connecte et s’ajoute à quelque chose. C’est le rêve de tout conteur d’histoires ». L’acteur de « Fear the Walking Dead » Colman Domingo et l’actrice de « Phantom Thread » Vicky Krieps ont tous deux reçu les prix d’interprétation de cette année. Les bénéfices amassés lors de la soirée soutiennent la campagne du cinéma Viola Desmond, visant à renommer le cinéma principal du siège du TIFF en l’honneur de la pionnière des droits civiques.

Crédit photo: Flickr.