Création d’une nouvelle aire de conservation dans la baie de Fundy

Conservation de la nature Canada (CNC) annonce la conservation de 129 hectares (319 acres) de milieux humides côtiers et d’habitats fauniques de grande valeur écologique sur l’île Grand Manan, une Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) à l’échelle mondiale située dans la baie de Fundy.

Les deux nouvelles propriétés de CNC se trouvent à l’intérieur des limites de la ZICO et de celles du refuge d’oiseaux migrateurs de l’île Grand Manan (de compétence fédérale) et permettent de protéger des habitats vitaux. Ni le statut de ZICO ni celui de refuge ne protégeaient du développement les habitats trouvés sur ces anciennes propriétés privées et c’est d’ailleurs ce qui a fait de l’endroit une priorité en matière de conservation.

La présence de plus de 350 espèces d’oiseaux a été documentée à l’île Grand Manan, dont 174 espèces qui s’y reproduisent. De plus, l’île fournit des habitats à de nombreuses espèces en voie de disparition, menacées ou dont la situation est jugée préoccupante selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Ces espèces incluent le bécasseau maubèche, l’hirondelle rustique, l’hirondelle de rivage, l’engoulevent d’Amérique, la paruline du Canada, le goglu des prés, le moucherolle à côtés olive, le pioui de l’Est et le quiscale rouilleux.

En plus de la diversité des espèces aviaires que l’on retrouve sur l’île, celle-ci abrite un grand nombre d’importantes colonies d’oiseaux de mer et d’oiseaux de rivage. Par exemple, au début des années 1980, on a pu observer jusqu’à 100 000 phalaropes dans les eaux entourant l’île, mais ce nombre a décliné depuis.

Les mesures de conservation annoncées résultent de dons de terres, dont un partiel, de la part de deux familles néo-brunswickoises. Une propriété de 6 hectares (15 acres) a été donnée par Arlene Small, en mémoire de ses parents, Hartford et Bessie (Trecartin) Ingalls. De plus, une propriété de 123 hectares (304 acres) a été en partie donnée par Earl Brewer et Sandy Kitchen, en mémoire de Wayne B. Kitchen, et ce, dans le cadre du Programme des dons écologiques.