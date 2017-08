Le saviez vous? Les Abeilles

Comme nous vous le disions il y a quelques jours, un parasite à fait son apparition au Nouveau-Brunswick.

Outre les parasites, des facteurs comme la structure des habitats, le type de cultures, les systèmes de cultures hétérogènes ou homogènes, les microclimats, les concentrations d’agents pathogènes et l’exposition aux produits chimiques peuvent grandement influencer le taux de mortalité des insectes pollinisateurs comme l’abeille.

Or, le déclin des abeilles ne manque pas d’inquiéter: on estime que plus d’un tiers de l’alimentation mondiale dépend de leur pollinisation des plantes à fleur.

C’est dans ce contexte que , pour rappeler l’importance de ce petit pollinisateur, une petite anecdote journalière vous est proposée cette semaine. Si vous avez un peu de retard dan vos connaissances, vous pouvez consulter un petit rappel ici.

Le Saviez vous: