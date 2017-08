Le Jour du dépassement global survient une semaine plus tôt cette année

C’est le 2 août que l’humanité aura consommé plus de ressources que la planète ne peut en régénérer cette année. Le Jour du dépassement global n’aura jamais été aussi hâtif de toute l’histoire moderne de l’humanité.

1,7 planète pour soutenir notre surconsommation

Le réseau Global Footprint Network, partenaire du Fonds mondial pour la nature (WWF), a déclaré le 2 août le Jour du dépassement global 2017, soit six jours plus tôt que l’année dernière.

Il faudrait l’équivalent de 1,7 planète pour soutenir la consommation mondiale selon son niveau actuel, ce qui est légèrement supérieur au 1,6 planète de l’an dernier.

Tandis que la population mondiale augmente et que la surconsommation progresse :

Plus d’émissions de carbone sont relâchées dans l’atmosphère que ce que les océans et les forêts peuvent absorber;

Les pêches sont épuisées plus rapidement que leur capacité à se reproduire;

Les récoltes forestières se font plus rapidement que leur capacité à repousser.

Le coût de ce dépassement écologique mondial devient de plus en plus évident lorsque l’on considère la déforestation, les sécheresses et pénuries d’eau, l’érosion des sols, la perte de biodiversité et l’accumulation de gaz carbonique dans l’atmosphère. Les populations d’espèces vertébrées mondiales sont en proie à un déclin fulgurant, de 67 % d’ici 2020 si nous ne changeons pas de façon rigoureuse notre mode de vie.

Au Canada?

L’empreinte écologique du Canada a augmenté dans la dernière année. Si tout le monde vivait comme les Canadiens, il faudrait 5,1 planètes pour soutenir la consommation mondiale, une augmentation par rapport aux 4,7 planètes de l’an dernier.

Par personne, l’empreinte écologique du Canada se classe au cinquième rang mondial.

Parce que le Canada a une population relativement faible et une abondance de ressources naturelles, seule la moitié de nos ressources est nécessaire pour soutenir notre population.

Contrairement aux pays ayant des déficits écologiques (en anglais), le Canada a une réserve écologique.

En tant que nation, le Canada est au 12e rang mondial pour ce qui est de son empreinte écologique.

Les émissions de carbone constituent 60 % de l’empreinte écologique totale du Canada (en anglais).

Nos écosystèmes d’eau douce sont sous pression, selon cette récente étude.

Concernant les poissons-proies, ces petits poissons dont dépendent de plus gros poissons, les oiseaux de mer et les baleines pour survivre, nous constatons que deux pêches de harengs et une pêche de maquereaux de l’Atlantique se trouvent dans un état critique.

David Miller, président et chef de la direction du WWF-Canada :

« Le Canada se dirige dans la mauvaise direction. Nous savons que nous devons réduire notre impact sur la nature, mais les Canadiens dépassent encore davantage les limites du renouvellement des ressources écologiques mondiales. Ce n’est pas durable et en tant que nation, nous devons mieux planifier afin que nos écosystèmes soient résilients et puissent soutenir notre économie tout en offrant des biens et services écologiques essentiels aux espèces et aux communautés. »

Par l’équipe de WWF-Canada