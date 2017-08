Une autre facette de la défense du narval en image [VIDÉO]

Pour la toute première fois, une vidéo nous montre des narvals utilisant leur défense pour frapper et assommer les poissons avant de les manger.

En collaboration avec la communauté de Pond Inlet, et bénéficiant du savoir traditionnel des Inuits, ces images sans pareil ont été captées par les scientifiques canadiens de Pêches et Océans Canada (MPO), de l’Université de Windsor, du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada), de l’Aquarium de Vancouver et d’Arctic Bear Productions.

Il existe de nombreuses théories provenant des connaissances traditionnelles Inuits et scientifiques en ce qui concerne l’utilisation de la défense du narval, mais avant aujourd’hui, il n’y avait pas de preuve scientifique définitive de cette utilisation. Alors que les scientifiques croyaient que la fonction première de la défense était liée à la sélection sexuelle, ces images fournissent de nouvelles perspectives concernant l’utilisation de la défense, alimentent d’intéressantes nouvelles questions sur cette espèce et ouvrent de nouvelles avenues de recherche à propos de ce mammifère marin emblématique.

Ces images ont été captées durant un autre projet pilote du MPO, utilisant un véhicule aérien sans pilote (UAV ou drone) pour étudier le comportement des narvals dans leur aire d’été, dans le détroit de Tremblay au Nunavut. Cette recherche souligne également le potentiel des UAV pour l’avancement scientifique dans les domaines de l’observation et la compréhension des animaux sauvages.

Cette recherche a été conjointement financée par le MPO, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, l’Étude du plateau continental polaire, le WWF-Canada et l’Aquarium de Vancouver.

Le narval en bref

Les narvals vivent dans les eaux arctiques, généralement au-dessus du 61e parallèle nord au Nunavut, dans l’ouest du Groenland et en Arctique européen. Au Canada, deux populations ont été reconnues en se basant sur les aires de répartition estivales : la population de la baie de Baffin et celle de la baie d’Hudson.

Il existe environ 158 000 narvals dans la baie de Baffin et 12 500 dans la baie d’Hudson.

La défense du narval est une dent. Les mâles narvals adultes ont seulement deux dents. La dent de droite demeure intégrée dans le crâne; celle de gauche forme une défense en spirale qui peut atteindre plus de trois mètres.

Une partie de l’investissement de 197,1 $ millions pour la science des océans et de l’eau douce (Budget 2016) ira dans l’achat de nouvelles technologies comme les UAV pour appuyer les chercheurs à travers le pays.

Par l’équipe de WWF Canada.