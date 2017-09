De la neige est tombée en août à la frontière du Québec et du Labrador

Le dernier jour d’août avait des airs hivernaux le long de la frontière entre le Québec et le Labrador, où des flocons sont tombés.

La Force constabulaire royale de Terre-Neuve a publié sur Twitter des photos de la neige qui s’accumulait sur une autoroute dans le sud-ouest du Labrador, près de la frontière avec le Québec, jeudi soir.

Le corps policier a conseillé aux automobilistes de « ralentir! » sur l’autoroute Trans-Labrador, où la chaussée était glissante.

Our members in #LabWest received a special treat tonight while on patrol, SNOW❄️😳! #NotDounuts #nltraffic #nlwx @BigLandFM @weathernetwork pic.twitter.com/OCvXWkOJ6U

— RNC (@RNC_PoliceNL) August 31, 2017