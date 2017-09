Ouragan Irma: Du jamais vu!

L’ouragan Irma est devenu mardi la tempête la plus puissante à déferler dans l’Atlantique de mémoire d’homme. L’ouragan de catégorie 5 fonce vers le nord-est des Caraïbes le long d’une trajectoire qui l’amène vers Porto Rico, la République dominicaine, Haïti et Cuba, avant de possiblement atteindre la Floride d’ici le week-end.

Le Centre météorologique de France a placé en alerte violette, le degré maximal, les îles françaises de Saint-Barthélémy (9200 habitants) et Saint-Martin (75 000 habitants) et en alerte rouge la Guadeloupe (406 000 habitants) et la Martinique (385 000 habitants). L’ouragan génère des vents soutenus de 360 kilomètres/heure et se déplace au dessus de l’arc antillais.

L’oeil d’Irma est, actuellement, en train de passer au dessus de St-Barthélémy et St-Martin.

D’ores et déjà, «les services de secours et d’intervention ne peuvent plus assurer leur mission habituelle», précise la préfecture française des deux îles.

L’alerte violette est accompagnée de cette consigne : «Confinez-vous. Des impacts majeurs associés à l’ouragan sont attendus». Les habitants sont donc confinés chez eux ou dans des lieux dédiés.