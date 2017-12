48e recensement des oiseaux de Noël

Les amateurs du plein air et les ornithologues de tous niveaux se préparent pour le 48e recensement des oiseaux de Noël, samedi au parc national Kouchibouguac.

Les administrateurs du parc demandent l’aide du public afin de compléter le recensement annuel. Tous sont invités à participer à «l’un des plus anciens échantillonnages de la faune au monde».

Plus de 400 sites sont recensés chaque année au Canada, dont 20 au Nouveau-Brunswick. Les données recueillies à Kouchibouguac aideront à documenter la diversité et le nombre d’espèces d’oiseaux en Amérique du Nord et à travers le monde.

L’an dernier, 33 espèces ont été observées à Kouchibouguac, dont l’épervier brun.

«Les ornithologues amateurs de tous les niveaux, les amoureux de la nature ou tous ceux qui souhaitent profiter d’une promenade hivernale relaxante dans le magnifique parc national Kouchibouguac sont invités à participer à cet important dénombrement d’oiseaux», peut-on lire dans un communiqué de presse du parc national.

Les personnes souhaitant participer à l’activité peuvent se présenter à Pijeboogwek à 8h, le 16 décembre. Ils sont encouragés à apporter des jumelles et des livres sur l’observation d’oiseaux. Un fricot au poulet sera servi entre 11h45 et 13h.

Le recensement est coordonné par la National Audubon Society (Société nationale Audubon), organisation à but non lucratif consacré à la conservation.

En cas de mauvais temps, l’événement sera remis au dimanche 17 décembre.