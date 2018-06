Méfiez-vous de la berce de Caucase

Les gens d’un bout à l’autre du pays devront faire attention cet été à ne pas toucher une plante géante et envahissante pouvant causer des brûlures au troisième degré.

Selon Conservation de la nature Canada, la berce du Caucase est l’une des plantes les plus dangereuses au pays.

La plante exotique peut atteindre six mètres de hauteur et est surmontée de vastes couronnes de fleurs blanches.

Sa sève incolore et toxique peut causer des éruptions, des cloques, des brûlures et même la cécité si elle se retrouve sur le corps et que ce dernier est ensuite exposé au soleil.

L’organisme demande à la population de signaler la présence de la plante, qui est présentement en floraison.

La berce du Caucase a été vue au Québec, dans les provinces atlantiques, en Ontario et en Colombie-Britannique, notamment dans des milieux urbains comme la grande région de Toronto et Ottawa.

En 2015, cinq enfants auraient été brûlés lors de deux incidents séparés après avoir été en contact avec la berce du Caucase dans des parcs publics en Angleterre.

Dan Kraus, un biologiste pour Conservation de la nature Canada, a expliqué que la berce du Caucase était probablement arrivée au Canada en provenance de l’Asie dans les années 1940 afin d’être utilisée comme plante ornementale.

Souvent confondue avec la berce laineuse, la berce du Caucase peut pousser dans les jardins, le long des routes, dans les fossés et sur les bords des rivières ou des ruisseaux.

QUE FAIRE EN CAS DE CONTACT

Que faire si votre peau entre en contact avec la sève de la berce du Caucase ou d’un de ses dérivés? Il est recommandé de l’enlever le plus rapidement possible en évitant de l’étaler.

Pour ce faire, munissez-vous d’une feuille de papier absorbant sans frotter et lavez la zone concernée avec du savon; rincez à grandes eaux. Protégez-la de la lumière, y compris de l’éclairage non naturel, pendant au moins 48 heures.

Il est fortement conseillé de consulter un médecin si des lésions importantes se développent ou si les yeux sont atteints. Au contact de l’œil, la sève peut provoquer une cécité temporaire.