Plus de condoms, moins de mégots de cigarettes sur les plages

Les bénévoles qui ont nettoyé les plages du New Jersey l’an dernier ont trouvé tout et n’importe quoi. Même un évier de cuisine.

Sans grande surprise, 82 pour cent des détritus ramassés pendant l’opération « Clean Ocean Action » du printemps et de l’automne étaient des objets en plastique _ notamment des bouteilles, des sacs d’épicerie, des pailles et des bâtonnets _ et des débris de styromousse. Fait intéressant, le nombre de mégots de cigarette _ 22 000 _ avait chuté de près du quart par rapport à l’année précédente. Plus de 10 000 bénévoles ont ramassé 454 365 détritus sur les côtes de l’océan et les rives des baies, des rivières, des lacs et des ruisseaux du New Jersey.

Une nouvelle marque a été établie quant au nombre de ballons ramassés: 5470. Les ballons sont particulièrement dangereux pour la faune marine; ils peuvent ainsi bloquer les intestins des tortues de mer qui les confondent avec des méduses et les avalent. Les oiseaux de rivage peuvent aussi s’étrangler dans les rubans attachés aux ballons, tout comme les poissons. Plusieurs villes de la côte du New Jersey interdisent maintenant les lâchers de ballons pour cette raison. Des bénévoles ont aussi récupéré 565 condoms, une hausse de 56 pour cent par rapport à 2017. Ils ont également trouvé 267 couches pour bébés, soit 78 pour cent de plus que l’année précédente.

Certains détritus récupérés étaient plus étonnants: un faux billet de 100 $ US, un jeton pour le transport en commun de Philadelphie datant apparemment des années 1930, la porte d’une toilette portative, un cochon en plastique et un jouet sexuel. On a aussi trouvé des déchets médicaux, mais moins que dans les années 1980, à l’époque où le problème était endémique sur les côtes du New Jersey. Parmi les autres trouvailles: une bouteille de sauce piquante dans une chaussure, un gros morceau de charbon, la porte d’un coffre-fort, un pain, un sac de citrons et un climatiseur. Sans oublier un évier de cuisine. Depuis 1985, des bénévoles ont retiré près de sept millions de détritus des plages du New Jersey.