Donald Trump veut abroger les règles sur la protection des cours d’eau

L’administration Trump prévoit abroger un règlement adopté sous l’ère Obama accordant une protection fédérale à de nombreux milieux humides et cours d’eau aux États-Unis.

Deux responsables de l’Agence fédérale de protection de l’ environnement bien au fait du projet ont révélé à l’Associated Press que l’administration du président Donald Trump souhaite remplacer le règlement actuel par sa propre version. Le président Donald Trump avait promis d’abroger la réglementation adoptée par l’ex-président Barack Obama en 2015. Ces règles visent à identifier tous les cours d’eau protégés par la juridiction fédérale.

Des agriculteurs, entrepreneurs en construction et autres gens d’affaires ont critiqué cette protection, soutenant qu’elle nuisait au développement économique et qu’elle violait le droit à la propriété. En contrepartie, de nombreux écologistes estiment que l’abolition de la réglementation fédérale aurait pour conséquence de rendre moins sécuritaire la qualité de l’eau potable pour des millions d’Américains en plus d’endommager des milieux humides qui agissent comme barrières contre les inondations.

Crédit photo: AP Photo/Jacquelyn Martin