Une étude recense pour la première fois les espèces endémiques du Canada

Pour la première fois, des biologistes canadiens ont dressé la liste des plantes, insectes et animaux qui n’existent nulle part ailleurs qu’au Canada et dont plusieurs sont menacés d’extinction, s’ils n’ont pas déjà disparu.

Le biologiste de Conservation de la nature Canada (CNC) Dan Kraus s’est dit surpris de l’absence d’une liste exhaustive des espèces endémiques au pays. Il a donc décidé d’en dresser une. Ses recherches initiales ont permis de découvrir que 308 espèces n’existent qu’au Canada, dont 21 papillons, 40 papillons nocturnes, 21 mammifères et 11 oiseaux. Presque 40 pour cent d’entre elles sont gravement en péril ou en péril, tandis que huit sont déjà éteintes, dont le caribou de Dawson et l’Eider du Labrador.

M. Kraus espère que la liste engendrera des recherches subséquentes pour identifier et protéger les espèces endémiques, puisqu’il « n’y a pas de plan B pour elles ». Il précise que cette liste est toujours en évolution, puisque plus de 160 espèces sont classées comme étant possiblement endémiques et que de nouvelles espèces sont toujours en cours d’identification.

Crédit photo: James St. John, flickr.