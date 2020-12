La production de sirop d’érable au Canada a atteint un record!

La production de sirop d’érable au Canada a atteint un niveau record de 14,3 millions de gallons cette année, malgré les confinements des premiers mois de la pandémie de COVID-19.

Selon Statistique Canada, la récolte de 2020 a été supérieure de 8,3 % à la production de 2019, qui avait atteint 13,2 millions de gallons. Cela a fait grimper les ventes de sirop de 7,9 % à 558,5 millions $ cette année. Le rapport de l’agence fédérale indique que les exportations de sirop d’érable canadien ont bondi de près de 22 % par rapport à 2019 au cours des neuf premiers mois de l’année, beaucoup plus rapidement que les gains de 3,2 % enregistrés entre 2018 et 2019. Les producteurs québécois ont obtenu la part du lion des gains, les rendements ayant chuté de 6,2 % au Nouveau-Brunswick, de 6,9 % en Ontario et de 20,7 % en Nouvelle-Écosse.

L’annulation des festivals locaux et des déjeuners organisés a eu des conséquences néfastes sur les petites cabanes à sucre, mais les entreprises québécoises ont été stimulées par le beau temps printanier et la multiplication des entailles. Selon Statistique Canada, le Québec, où les prix sont contrôlés par les Producteurs acéricoles du Québec, produit près des trois quarts de l’approvisionnement mondial en sirop d’érable et représente 90 % de la production acéricole canadienne.

Crédit photo: Archives.