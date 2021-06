Étude: 37 % des décès dus à la chaleur sont attribuables au changement climatique

Plus d’un tiers des décès dus à la chaleur dans le monde chaque année sont directement attribuables au réchauffement climatique, indique la plus récente étude évaluant l’impact des changements climatiques sur la vie humaine.

Mais les scientifiques disent que ce n’est qu’une partie du bilan climatique global _ encore plus de personnes meurent d’autres conditions météorologiques extrêmes amplifiées par le réchauffement climatique comme les tempêtes, les inondations et la sécheresse _ et le nombre de décès dus à la chaleur augmentera de façon exponentielle avec la hausse des températures. Des dizaines de chercheurs qui se sont penchés sur les décès dus à la chaleur dans 732 villes du monde entre 1991 et 2018 ont calculé que 37 % étaient causés par des températures plus élevées attribuables au réchauffement alimenté par l’activité humaine, selon une étude publiée lundi dans la revue « Nature Climate Change ». Cela représente environ 9700 personnes par an seulement dans ces villes, mais le nombre est beaucoup plus important à l’échelle mondiale, a souligné l’autrice principale de l’étude.

« Ce sont des décès liés à la chaleur qui peuvent en fait être évités. C’est quelque chose que nous causons directement », a affirmé Ana Vicedo-Cabrera, épidémiologiste à l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Berne en Suisse. Les pourcentages les plus élevés de décès dus à la chaleur causés par le changement climatique ont été enregistrés dans les villes d’Amérique du Sud. Mme Vicedo-Cabrera a indiqué que le sud de l’Europe et l’Asie du Sud étaient d’autres points chauds pour les décès dus à la chaleur liés au changement climatique. Sao Paulo, au Brésil, compte le plus de décès dus à la chaleur liés au réchauffement climatique, avec une moyenne de 239 décès par an, selon les chercheurs.

Environ 35 % des décès dus à la chaleur aux États-Unis peuvent être imputés au changement climatique, selon l’étude, soit un total de plus de 1100 décès par an dans environ 200 villes américaines _ avec un sommet de 141 à New York. Honolulu a enregistré la part la plus élevée de décès dus à la chaleur attribuables au changement climatique, à 82 %. Les scientifiques ont utilisé des données sur plusieurs décennies au sujet de la mortalité dans les 732 villes pour tracer des courbes détaillant comment le taux de mortalité de chaque ville changeait avec la température et comment les courbes de mortalité par chaleur variaient d’une ville à l’autre. Certaines villes s’adaptent mieux à la chaleur que d’autres en raison de la climatisation, des facteurs culturels et des conditions environnementales, a souligné Mme Vicedo-Cabrera.

Ensuite, les chercheurs ont pris les températures observées et les ont comparées à 10 modèles informatiques simulant un monde sans changement climatique. La différence réside dans le réchauffement causé par les humains. En appliquant cette technique scientifiquement acceptée aux courbes de mortalité par chaleur individualisées pour les 732 villes, les scientifiques ont calculé les décès liés à la chaleur qui s’ajoutent à cause du réchauffement du climat. « Les gens continuent de demander des preuves que le changement climatique affecte déjà notre santé. Cette étude répond directement à cette question en utilisant des méthodes épidémiologiques de pointe, et la quantité de données que les auteurs ont amassée pour l’analyse est impressionnante », a observé le Dr Jonathan Patz, directeur du Global Health Institute de l’Université du Wisconsin. M. Patz, qui ne faisait pas partie de l’étude, a affirmé qu’il s’agissait de l’une des premières à détailler les décès dus à la chaleur liés au changement climatique maintenant, plutôt que dans le futur.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département de l’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de l’entièreté du contenu.

Crédit photo: Archives.