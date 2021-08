Paris réduit les limites de vitesse dans ses rues pour protéger l’environnement

Il n’est maintenant plus possible de passer devant la tour Eiffel ou le Quartier latin de Paris sans ralentir pour s’imprégner de la vue : la limite de vitesse dans presque toutes les rues de la ville est maintenant de seulement 30 km/h.

Cette nouvelle mesure représente la plus récente initiative d’une ville qui tente de redorer son blason climatique et de transformer la relation des gens avec leurs véhicules. Les responsables de la ville affirment que la mesure vise également à réduire le nombre d’accidents et à rendre Paris plus conviviale pour les piétons. Les propriétaires de voitures fulminent. Les chauffeurs-livreurs affirment que cela créera des temps d’attente plus longs pour les clients. Les chauffeurs de taxi disent que cela fera augmenter les tarifs et nuira aux affaires. Mais les sondages suggèrent que la plupart des Parisiens soutiennent l’idée, notamment dans l’espoir que cela rende les rues plus sûres et plus calmes.

Déjà, les cyclistes se déplacent souvent plus vite que les voitures dans la capitale française densément peuplée. Et seules des vedettes de films d’action comme Tom Cruise dans « Mission Impossible » peuvent prendre de la vitesse de manière réaliste dans les rues parisiennes sinueuses et médiévales qui font à peine plus d’une voiture de large. La nouvelle règle comprend des exceptions pour une poignée d’avenues plus larges, dont les célèbres Champs-Élysées. Sous la mairesse Anne Hidalgo, la mairie de Paris a déjà restreint ou interdit la circulation des véhicules dans plusieurs rues et multiplié les pistes cyclables. D’autres villes françaises ont également limité la vitesse à 30 km/h.

Crédit photo: Taxiarchos228, cropped and modified by Poke2001, Paris-pano-wladyslaw.jpg.